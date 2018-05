VIVA impulsa la conexión digital entre madres e hijos

Celebrando el Día de la Madre, todas las mamás que visiten las Tiendas de Experiencia VIVA recibirán una atención especial. Las sorpresas se entregarán desde el jueves 24 al domingo 27 de mayo, en las nueve capitales, también en El Alto y Yacuiba

Este domingo se celebra el Día de las Madres en Bolivia y la empresa más joven de telecomunicaciones decidió festejarlas. VIVA invita a las mamás a tomarse una fotografía con los últimos Smartphone del mercado, la fotografía será compartida inmediatamente con las agasajadas para que puedan compartirla en sus redes sociales. Además se les entregará una dulce medicina, una dosis de golosinas con mensajes de valor y respeto hacia las mujeres.

“Para VIVA, cada año esta fecha es una oportunidad creativa para rendir no sólo homenaje a las madres bolivianas, sino que las mantenga siempre conectadas con sus seres queridos y con el mundo. Por ello, no solo preparamos una activación que les permitirá tener un recuerdo que podrá ser compartido en todas sus redes sociales, si no también preparamos una oferta atractiva”, destacó Graciela Cuéllar, Jefe de Relaciones Públicas de VIVA.

Bajo el slogan “Para las mamás de ahora, un nuevo Smartphone”, es la oferta para quienes buscan un regalo en el Día de la Madre. Esta oferta permite activar un plan Postpago y acceder a equipos desde Bs 1 como el Samsung J2 Prime o el Huawei Mate 10 Lite, detalló Cuéllar.

La invitación está lanzada para que durante el jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de mayo las madres puedan recibir esta atención y acceder a la oferta de servicios y compra de celulares en la Tiendas VIVA ubicadas en las nueve ciudades capitales más El Alto y Yacuiba. En Santa Cruz de la Sierra y La Paz serán cuatro días, incluyendo el domingo 27 de mayo, para que VIVA festeje a las mamás en las tiendas ubicadas en el Ventura Mall y Megacenter.