Wilstermann se desmarca del bloque opositor a Salinas

El directorio de Wilstermann determinó desmarcarse del bloque opositor a la gestión del titular federativo César Salinas porque cuatro de los ocho clubes que integraban ese frente “rompieron el pacto de caballeros” al asistir a la reunión del Consejo Superior de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), llevado a cabo el lunes en La Paz.

Según el secretario general de Wilstermann, Renán Quiroga, ocho entidades firmaron el acuerdo para no asistir a la reunión convocada en la sede de gobierno, en repudio a la distribución a dedo de carteras importantes dentro de la federación.

Los clubes Bolívar, Blooming, San José y Royal Pari incumplieron el pacto de los ocho.

“Los dirigentes de los ocho clubes nos reunimos para establecer un pacto de caballeros, para no concurrir a la reunión de la federación. Lamentablemente, no se cumplió. Con esto nos damos cuenta que hay instituciones que sólo velan sus intereses. No podemos confiar en nadie, ni en los que están manejando la federación, menos en la oposición, por eso decidimos ir de aquí en adelante solos, velando nuestros intereses”, declaró.

Al respecto, el directivo de Blooming, Jerjes Justiniano, manifestó al diario Página Siete de La Paz que “el que faltó a su palabra fue Wilstermann, al no asistir a la reunión. Nunca hubo pacto de caballeros para no asistir. Hubo un acuerdo anterior para la elección del presidente de la FBF, pero nunca hubo pacto para no asistir. Teníamos que ir porque cada uno defiende los intereses de su club”.

SUBEN PRECIO DE LAS LOCALIDADES

La dirigencia de Wilstermann determinó que para el partido ante Blooming, previsto para el domingo (15:00) en Sacaba, por la ida de la segunda fase del torneo Apertura, el costo de las localidades tendrá un incremento de 10 bolivianos para los sectores de preferencia y general.

“Por la importancia de este partido, dosificamos 6.200 entradas que nos entregarán mañana (por hoy) y los precios serán de Bs 80 la preferencia; 60, general, y 40, las curvas”, declaró Renán Quiroga, directivo del Club.