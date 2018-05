Zulema, la historia de la reclusa que amó a “El Chapo” Guzmán en una cárcel de máxima seguridad

“En ese tiempo supe de la droga y de las armas, cómo se cocina la cocaína y cómo se manejan las pistolas. Vi de cerca la prostitución, que aborrecí. Jamás sería puta. Nadie me creía virgen y como a una virgen me trataban y virgen era. El Centro me dejó cosas buenas como ésas, así como mi casa me dejó cosas malas, todas, salvo mi hermanito, que es también mi hijo, como mi Brandon”, dijo a Scherer en un testimonio que parece en el libro “Máxima Seguridad. Almoloya y Puente Grande”, que habla sobre la vida en estas dos prisiones de alta seguridad.