‘A la corrupción, si la hay, no la vamos a tolerar’

Fútbol. En la renovación de la FBF, fue elegido presidente. Es la segunda vez que ocupa el cargo y promete un trabajo arduo y sostenido para renovar el arbitraje







Luego de casi dos años, Pedro Saucedo vuelve a presidir la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol. Saucedo, junto a otros dos exárbitros, presentó un proyecto para una renovación en el arbitraje boliviano que sedujo al Comité Ejecutivo de la FBF que luego de su análisis procederán a la posesión como flamantes autoridades en las próximas horas.

P. ¿De qué se trata el proyecto?

P.S.: Son cinco pilares fundamentales de lo que hoy quiere la FIFA y Conmebol que se está aplicando ya en otros países el desarrollo arbitral. Lastimosamente en Bolivia no hubo este tiempo y nosotros queremos desarrollar en este programa. Trabajar con los árbitros en Divisiones Menores como lo hacen en otros lugares teniendo su Sub 15, 17 y 19, un plan ambicioso de potenciar primeramente nuestra gente que tenemos en el arbitraje boliviano, porque no nos olvidemos que dentro de 3 o 4 años nuestros árbitros FIFA que tenemos ya cumplen su ciclo arbitral que es de 45 años y que tenemos que ver la gente con quienes supliremos a los mismos.

P. ¿Irá desde abajo?

P.S.: Trabajar en todas las asociaciones departamentales en cursos con jóvenes entre 17 y 21 años para hacer la primera fase de capacitación de los árbitros y luego bajo un sistema de un pensul que es elaborado por el Comité de Árbitros y el Comité de Desarrollo que eso también ya está definido, los cursos se desarrollarán en cada asociación departamental y el plan maestro o plan ambicioso con toda la Federación y el mes de diciembre los graduemos a los árbitros en la ciudad de Cochabamba, una cosa que nunca se ha hecho, es primera vez que lo vamos a hacer en la historia del fútbol boliviano



P. ¿Los instructores serán bolivianos o extranjeros?

P.S.: En esta primera fase tenemos nosotros instructores capacitados por la FIFA y Conmebol y lo pensamos hacer con instructores locales sin descuidar la parte internacional, tenemos ya en carpeta tres cursos a nivel internacional para los árbitros que ya están dirigiendo la Liga de la División Profesional y División Aficionado y ahí queremos aprovechar nosotros también para que esos capacitados internacionales tengan una gira por el país entre ciudades correspondientes.

P. ¿Solamente árbitros de fútbol o abarca otra disciplina?

P.S.: El fútbol playa entra en este plan, Bolivia está pidiendo un torneo sudamericano en el mes de octubre, ojalá le den la sede a Santa Cruz, tenemos las posibilidades de enmarcarnos y llevar adelante este campeonato de fútbol playa que también abarca el proyecto, tenemos los instructores y los árbitros necesarios para llevar este campeonato, ojalá se dé y nos dejen trabajar esta vez con lo que queremos.

P. En su anterior dirección mencionó que era necesaria la reactivación de los Colegios de Árbitros, ¿esta vez se dará?

P.S.: Justamente ese fue el debate del arbitraje del Nacional, hace como 9 años sacaron de la estructura a la Federación a la Escuela de Árbitros, quedamos a la deriva sin que nadie nos controle, sin que nadie haga nada por el arbitraje y era difícil formar árbitros esa época, se está luchando para eso, es un poco difícil pero hay que ver la voluntad de los dirigentes, este comité ejecutivo tiene muchas ganas de trabajar por el arbitraje.



P. ¿Cuál es el compromiso de esta nueva Comisión?

P.S.: El compromiso de todos es mejorar el arbitraje porque es para bien de la Federación, tenemos un proyecto ambicioso y esperamos que lo ejecutemos con los árbitros que están dirigiendo la División Profesional y con la División Aficionado y también con la formación de árbitros en cada asociación que es lo más importante. También tenemos y ya está casi aprobado la formación de asesores de árbitros, tenemos los instructores correspondientes avalados por FIFA y Conmebol, ahora los asesores que van y califican a los árbitros en los partidos llámese 1era A, 1era B acá en Santa Cruz, porque si hay buenos asesores va a haber buenos árbitros, de nada sirve que los árbitros dirijan diferentes torneos si no hay quién los califique.

P. Hay un problema, no hay uniformidad de criterios.

P.S.: Este tema es muy importante porque la regla es una para todos y cada árbitro la interpreta a su manera y eso es lo que no queremos, justamente queremos que todos los árbitros acá en Bolivia unifiquen criterios, si para uno es mano penal, que sea penal, no que sea mano y diga no porque la interprete que no era penal, eso también lo estamos trabajando, estamos sacando una circular en los folletos de todas estas citaciones, nuestra intención era juntarlos a los árbitros en Cochabamba para dar todos los matices que tenemos en el proyecto y veremos si el torneo nos da alguna fecha libre porque lo he visto el fixture muy apretado pero va a haber un espacio en la que la selección tendrá que jugar fecha FIFA y los llevaremos a los árbitros a la ciudad de Cochabamba y ahí unificar criterios.

P. Se habla mucho e incluso hubo denuncias de corrupción, ¿Se hará algo al respecto?

P.S.: Desconozco alguna acusación de corrupción, son algunas denuncias que se hacen al calor de las campañas electorales, nosotros siempre hemos sido de una línea recta que no se va a tolerar en caso de que las hubiese, los dirigentes saben la conducta de nosotros cómo es y la vamos a mantener esa conducta intachable, nadie nos puede apuntar a nosotros que hemos hecho algo raro por el árbitro o el arbitraje.

P. ¿Qué enseñanza le dejó el Mundial de Rusia?

P.S.: En este mundial parte de la novedad de video arbitraje del VAR, los árbitros estuvieron al 97% acertados en sus decisiones, no así como en los anteriores mundiales que hubieron muchísimos reclamos desde el principio del torneo, esto se debe a que los árbitros estuvieron capacitados.

10 Clásicos

Cruceños de torneos de Liga del Fútbol Profesional Boliviano, fueron los que dirigió.

“La idea es sacar y formar nuevos árbitros en el fútbol base de lo que pide ahora FIFA y Conmebol. No solo hombres, sino también mujeres”.

Fuente: eldia.com.bo