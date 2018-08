Buscan a boliviana desaparecida en Barcelona

Vianca Alejandra Roca Ardaya es el nombre de la joven boliviana que fue denunciada como desaparecida por sus familiares en España.

Pablo Cambara







La familia de Vianca Alejandra Roca Ardaya, de 25 años de edad, la busca intensamente desde que desapareció el pasado 16 de julio. Ella es boliviana, cruceña, pero reside en Barcelona, ciudad en la que se ha organizado búsqueda para dar con su paradero.

Su madre, María Esther Ardaya, mostró ante los medios catalanes su desesperación al no tener ninguna noticia de su hija a quien llaman todos los días al celular esperando a que conteste, algo que no ha ocurrido. “Es muy desesperante, no sabemos nada. Si se fue por su propia voluntad o alguien se la llevó a la fuerza”, dijo.

Dentro de los carteles de ‘desaparecido’ que han circulado en las redes sociales se describe a Vianca Alejandra como una mujer delgada, de cabello rubio, ojos verdes y de 1.75 metros de estatura. En las notas de desaparecida figuran los números de la Policía (091) y de la Guardia Civil (062).”Cuando su madre se acercó a hablar conmigo para preguntarme por ella me sorprendí. Ella es muy apegada a mí. Ella siempre me contaba todo pero no ahora no sé nada sobre su paradero”, manifestó Jaqueline Ardaya, tía de la mujer.

Fuente: eldeber.com.bo