Con Mesa o sin él, Evo será candidato, eso no está en discusión, dice el gobernante MAS

MAS: con Mesa o sin él, Evo será candidato, eso no está en discusión

Foto: Archivo ABI

La Paz, 30 de julio (Urgentebo).- Con Carlos Mesa como aspirante a la presidencia de la nación o sin él, el presidente Evo Morales será el candidato del partido de gobierno en los comicios electorales del próximo año, afirmó este lunes el vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Gerardo García.

En reiteradas oportunidades Mesa señaló que el MAS lo insta a que se declare como aspirante a la silla presidencial para que la población se olvide de los resultados del referendo constitucional del 21 de febrero del 2016. En tal sentido aseveró que si entra “en ese juego” es avalar la candidatura de Morales.

“Evo es candidato con Mesa o sin Mesa, para nosotros eso es oficial. Está en su derecho si él se presenta o no se presenta (como contendor), nosotros no vamos a objetar eso, tiene todo el derecho. Para nosotros no significa nada (la candidatura de Mesa), si se presenta está en su derecho, si no se presenta igual vamos a candidatear, igual es habilitado nuestro hermano Presidente”, aseguró García.

Asimismo dijo que en el noveno congreso del oficialismo se dejó en claro que la prioridad de los miembros del partido de gobierno es impulsar la repostulación del jefe de Estado. Por lo cual, para ellos, el tema de la reelección del Presidente, es un tema que no está en discusión ni en debate.

“Vamos a sostener (la reelección de Morales) y vamos a defender hasta lo último para que nuestro hermano Presidente esté nomás en la candidatura, en la agenda 20-25”, indicó.

El vicepresidente del MAS dijo que harán diferentes movilizaciones pacíficas para hacer prevalecer la candidatura el primer mandatario del país y de esta manera contrarrestas la campaña de la plataformas ciudadanas, que exigen respeto a los resultados del 21F.

“No puedo decir las medidas que vamos a tomar (para hacer prevalecer la candidatura de Evo), pero sí estamos seguros que nos vamos a estructurar para poder mantener y sostener lo que ya se ha determinado en una congreso”, acotó.

Según encuesta realizada por el periódico Página Siete, Morales tiene una intención de voto del 27 por ciento y Mesa el 25 por ciento. Por lo cual si este resultado se haría efectivo el 2019, el electorado boliviano deberá ir a un balotaje, y en la misma el ex dignatario ganaría con el 48 por ciento de votación.

Urgentebo.com