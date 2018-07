El 40% no votaría por Evo y el 70% no quiere su reelección

En porcentajes mucho menores la gente dice que no daría su voto a Samuel (13%), Tuto (12%), Costas (7%), Mesa (5%), Patzi (2), Albarracín (2%) y Revilla (1%).

El 40% de los encuestados señala que no votaría por el presidente Evo Morales en las elecciones de 2019 y el 70% considera que es ilegal la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional que permite la reelección indefinida del actual mandatario, pese a que un referendo de 2016 rechazó la repostulación del Jefe de Estado, según la encuesta realizada por la empresa Mercado y Muestras para Página Siete.

A la pregunta: ¿Por cuál de estos candidatos no votaría en las próximas elecciones presidenciales?, el 40% de los encuestados dijo que no votaría por Morales; 13% no lo haría por Samuel Doria Medina; 12% no por Jorge Quiroga; 7% no por el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; 5% no lo haría por el expresidente Carlos Mesa; 2% por el gobernador de La Paz, Félix Patzi; 2% por el rector de la UMSA, Waldo Albarracín; y 1% no por el alcalde de La Paz, Luis Revilla.

El analista político Gustavo Pedraza consideró que la población mantiene su desaprobación hacia el gobierno de Morales, de manera paulatina, con relación al 2014 y 2015 cuando atravesaba sus mejores momentos y alcanzaba el 70%.

Manifestó que si hoy fueran las elecciones, el MAS dejaría de ser Gobierno, porque soporta un desgaste, como es natural después de casi 13 años de gobierno continuado, por los múltiples hechos de corrupción denunciados: Fondo Indígena, compra de barcazas chinas, justicia sometida al MAS, caso Quiborax, etc.

La diputada del gobernante MAS, Sonia Brito, rechazó que los encuestados digan que no votarán por el presidente Morales. “Nunca en el país hubo una gestión tan grande como la de Morales que tiene la capacidad de entregar una obra cada día o a veces más, entre carreteras que integran regiones, megaobras que tienen relación con el desarrollo humano y la inclusión de sectores postergados en el pasado y que ahora toman decisiones”.

Afirmó que la gestión del gobernante MAS es destacada por investigadores y organismos internacionales. Sostuvo que el “país ha salido de la extrema pobreza” en los últimos años, y por tanto “no se puede hablar de crisis”, todo lo contrario, “Bolivia ha transformado su economía, su política y su gente tiene más alternativas y oportunidades de trabajo y bienestar”.

70% rechaza reelección

A la consulta: ¿Considera legal o ilegal la decisión del Tribunal Constitucional que permite la reelección indefinida del presidente Evo Morales? El 70% respondió que la decisión es ilegal, 22% considera legal y 8% no sabe o no responde.

El 28 de noviembre de 2017, los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, en sala plena, resolvieron que el presidente Morales sea candidato de manera indefinida, pese a que el 21 de febrero de 2016 el 51,3% del electorado dijo “No” a una nueva reelección del Jefe de Estado.

Las plataformas ciudadanas, en el denominado I Congreso Nacional, realizado en Cochabamba, declararon “dictador” al presidente Morales por no respetar el resultado del 21 de febrero de 2016. Prometieron no descansar con el grito de “Bolivia dijo No”. Anunciaron que se trasladarán a Potosí, donde este 6 de agosto se celebrará los 193 años de la fundación de Bolivia.

Punto de vista

Marcelo Arequipa Analista político

Evo sufre desgaste

Que el 40% no votaría por Evo sin duda refleja más bien un proceso de desgaste de la gestión de Evo Morales; es posible que el voto duro en contra se haya incrementado producto de un montón de circunstancias y coyunturas.

Incluso me animaría a relativizar pensando que es tal vez un poquito menos, pero creo que va mucho en sintonía con el proceso de desgaste histórico de la figura de Morales.

Respeto al 70% que no quiere la reelección, creo que viene mucho a tono con lo que está pasando en el caso Quiborax y lo que ha ocurrido en el último año, después del fallo del TCP (que avala la reelección indefinida). El resultado del 21F te parte por la mitad a la población, pero me parece que las decisiones que se han tomado a lo largo del tiempo, además de los desaciertos del presidente Morales de la última gestión, aceleran un poco la idea de que el 70% no quiera la reelección. Es decir, el 70% es un ideal y 40% lo concreto.

Página Siete / Cándido Tancara / La Paz