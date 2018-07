Erwin Sánchez responde a críticas: “Uno a uno, con cualquiera”

El técnico de Blooming dijo que no es de ‘tirar la toalla’ y que confía en que su equipo mejorará sus resultados. De momento no conoce de victorias en el Clausura. La noche del domingo empató con Destroyers (1-1).

Erwin Sánchez no se anduvo con vueltas al momento de hacer una autocrítica al desempeño que ha tenido su equipo en el inicio del Clausura. Entiende que el hincha puede gritar y pedir lo que sea, al igual que los socios, pero que él no es de darse por vencido por lo que confía en que los resultados favorables comenzarán a darse. ‘Platiní’ puso énfasis en que esas críticas en lugar de ‘bajonearlo’ lo que hacen es motivarlo más.

Blooming igualó anoche con Destroyers (1-1) y hasta el momento no conoce victoria alguna en este torneo. Antes, igualó (0-0) con Wilstermann en Sacaba y perdió (2-3) ante Guabirá en el Tahuichi. “Es fácil juzgar a los otros. Pero cuando lleguen a sus casas y se miren al espejo, vean lo que son, antes de juzgar a otras personas”, dijo el técnico que respondió a los cuestionamientos de los medios que le hacían ver de que ha movido la base de su equipo, algo que él considera necesario ya que se han jugado partidos muy seguidos y el campeonato es largo. “Acabamos de jugar el tercer partido en seis días”, señaló.

Destacó el hecho de que en las prácticas se trabaja para recuperar a los jugadores del desgaste y de que se hace una medición para ver el rendimiento y que si en los días previos a los juegos el futbolista no está al 100% “¿para que lo voy a meter?”.

César Pereyra (derecha) no participó del partido ante Destroyers

Consultado sobre si lo que pensaba acerca de los gritos de molestia que dejan caer desde las tribunas algunos hinchas disconformes con el rendimiento de su equipo, Sánchez dijo que esos ‘grititos’ no lo harán cambiar de idea y que “como lo dije antes, no trabajo para ningún socio o un hincha, trabajo para el club (…) y como una vez lo dijo (Néstor) Clausen: uno a uno, con cualquiera”.

“Por unos grititos de unos cuantos piensan que voy a cambiar de idea, más bien al contrario, la envidia de los otros es mi fortaleza. Es verdad, nos está costando (…) la responsabilidad es mia, yo soy la cabeza, los resultados no es muchas veces lo que uno hace en las prácticas; no le temo a nada porque sé lo que estoy haciendo. Hay un directorio que sabrá evaluar las cosas …yo no soy de tirar la toalla”, puntualizó.

El próximo partido de la academia será el miércoles en el Tahuichi ante Real Potosí, un equipo que viene de ‘capa caída’ y con graves problemas internos que lo han dejado sumido en un crisis futbolística y dirgencial.

Conferencia de prensa de Erwin Sánchez:

