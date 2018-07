Inicia un nuevo mes para todos y Netflix no se ha quedado atrás al agregar un montón de contenido nuevo que estará disponible durante todo el mes de agosto. A falta de una entrega, el grande del streaming ha añadido una interesante lista de series y películas, muchas de ellas originales y bastantes comentadas en el mundo del espectáculo. Así que sin más tiempo que perder, aquí tienes todos los estrenos de Netflix para agosto de 2018.

Series de Netflix que serán estrenadas en agosto de 2018

• I am a killer, estrena el 3 de agosto

• Fariña, estrena el 3 de agosto

• En marcha, estrena el 3 de agosto

• Flavors of Youth: International Version, estrena el 4 de agosto

• The Joel McHale Show’ Parte 2, estrena el 5 agosto

• Ray Donovan, temporada 5, estrena el 7 de agosto



• Historias de Chesapeake, temporada 3, estrena el 7 de agosto

• La casa de las flores, estrena el 10 de agosto

• Insatiable, estrena el 10 de agosto

• 72 animales peligrosos: Asia, estrena el 10 de agosto

• Afflicted, estrena el 10 de agosto

• All about the Washingtons, estrena el 10 de agosto

• Million Pond Menu, estrena el 10 de agosto

• Ultraviolet, estrena el 17 de agosto

• Magic for humans, estrena el 17 de agosto

• Stay Here, estrena el 17 de agosto

• (Des)encanto, estrena el 17 de agosto



• Marlon, temporada 2, estrena el 22 de agosto

• Deadwind, estrena el 23 de agosto

• Gul, estrena el 24 de agosto

• The Innocents, estrena el 24 de agosto

• Ozark T2, estrena el 31 de agosto



• Paradise Police, estrena el 31 de agosto

• Inside the criminal mind, estrena el 31 de agosto

• Undercover Law, estrena el 31 de agosto

• Ultimate Beastmaster: Survival of the Fittest, estrena el 31 de agosto

Películas de Netflix que serán estrenadas en agosto de 2018

• Aliados, estrena el 1 de agosto

• Jack Reacher: nunca vuelvas atrás, estrena el 1 de agosto

• Superfumados, estrena el 1 de agosto

• El día de mañana, estrena el 1 de agosto

• Hope Floats, estrena el 1 de agosto

• Los pingüinos del Sr. Poper, estrena el 1 de agosto

• Sed de mal, estrena el 1 de agosto

• Crank: Veneno en la sangre, estrena el 1 de agosto



• For Keeps ¡La que hemos armado!, estrena el 1 de agosto

• Regreso al lago azul, estrena el 1 de agosto

• Gigantes hacia la victoria, estrena el 1 de agosto

• Christine, estrena el 1 de agosto

• El padrastro, estrena el 1 de agosto

• A Chinese Odyssey (Parte I y Parte II), estrena el 1 de agosto

• Legend of The Fist: The Return of Chen Zhen, estrena el 1 de agosto

• Invisible, estrena el 1 de agosto

• Si fuera fácil, estrena el 2 de agosto

• Para sempre Chape, estrena el 2 de agosto

• La segunda vida de Brij Mohan, estrena el 3 de agosto

• Contratiempo, estrena el 7 de agosto

• Chennai Express, estrena el 7 de agosto

• Inferno, estrena el 8 de agosto

• Una pandilla de pillos, estrena el 9 de agosto



• Perdida, estrena el 9 de agosto

• El paquete, estrena el 10 de agosto

• Monster Trucks, estrena el 10 de agosto

• The Birth reborn, estrena el 10 de agosto

• Zion, estrena el 10 de agosto

• Session 9, estrena el 11 de agosto

• A todos los chicos de los que me enamoré, estrena el 17 de agosto

• El autor, estrena el 17 de agosto

• El investigador: historia de un crimen británico, estrena el 19 de agosto

• Hannibal, estrena el 23 de agosto

• The Lodgers, estrena el 23 de agosto

• The After Party, estrena el 24 de agosto

• xXx: reactivated, estrena el 24 de agosto

• Ant-Man, estrena el 24 de agosto



• The Magic Pill, estrena el 24 de agosto

• The power of Grayskull, estrena el 24 de agosto

• Bert Kreischer: Secret Time, estrena el 24 de agosto

• Meet the Blacks, estrena el 24 de agosto

• Love actually, estrena el 29 de agosto

• Bridget Jones: Sobreviviré, estrena el 29 de agosto

• La milla verde, estrena el 29 de agosto

• One day, estrena el 29 de agosto

• Las leyes de la termodinámica, estrena el 31 de agosto

• The Comedy Lineup, parte 2, estrena el 31 de agosto



