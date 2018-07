Google lanzaría una base de carga para convertir nuestro móvil en un altavoz inteligente

A lo largo de los últimos meses hemos experimentado un aumento de popularidad enorme en el sector de los altavoces inteligentes. Compañías como Apple, Amazon y Google ya cuentan con su propio altavoz inteligente en el mercado, lo que demuestra el interés generado por este tipo de dispositivos. Ahora, tal y como se hacen eco desde 9to5Google, todo parece indicar que Google podría ofrecer una alternativa económica a los usuarios que no quieran comprar un altavoz inteligente.

Tal y como afirman desde la fuente, el gigante tecnológico estaría preparando el lanzamiento de un nuevo dispositivo con este objetivo. En concreto, cuando Google anuncie el nuevo Pixel 3 podría aprovechar para presentar a una especie de dock de carga inalámbrico que podría hacer innecesario el hecho de comprar un altavoz inteligente (salvo que necesitemos más de uno).

Al parecer, en la versión beta más reciente de la app de Google hay referencias en el código sobre un dispositivo que llevaría por nombre “Pixel Stand“. Según se indica en el código fuente de la aplicación, este dispositivo nos permitiría usar nuestro smartphone como un altavoz inteligente siempre que esté conectado en el dock de carga.

A pesar de que por el momento no hay más información al respecto, no podemos negar que se trataría de un movimiento interesante por parte de Google, sobre todo para aquellos interesados por el potencial de los altavoces inteligentes que estén buscando alternativas más económicas. Aun así, es importante tener en cuenta que al menos por el momento no hay confirmación oficial, por lo que habrá que esperar hasta que se produzca el lanzamiento del Pixel 3.

Fuente: wwwhatsnew.com