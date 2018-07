Histórico: boliviano Dellien, en el top 100 del ranking ATP

El beniano logró que la bandera del país se luzca en esta zona de clasificación del tenis mundial, después de 35 años.

Histórico. El beniano Hugo Dellien logró ingresar al top 100 del ranking ATP después de sumar los puntos necesarios en el Challenger de Tampere (Finlandia), a pesar de perder en las semifinales frente al argentino Juan Ignacio Lóndero. Bolivia vuelve a anotarse en esta zona de clasificación después de 35 años. El último representante que dejó su marca fue el paceño Mario Martínez.

La mañana de este lunes, la página de la ATP actualizó los puntos y Dellien apareció en el puesto 100, después de estar en el 106 antes de disputar el torneo. Los logros que obtuvo en el último Challenger lo catapultaron a estar entre los mejores tenistas del mundo. La lista la lidera el español Rafael Nadal, seguido por el suizo Roger Federer, que tiene de escolta al alemán Alexander Zverev.

Dellien, en el top 100 del ránking ATP

“Fue una semana positiva, vengo de 10 semanas consecutivas disputando torneos y ahora estoy sintiendo el cansancio mental y físico, pero estoy contento”, dijo el deportista nacional, que vive su mejor momento. Dellien no descansa y ahora juega el Challenger de Sopot (Polonia). Además, desde el 27 de agosto participará del US Open, por el momento, su ingreso al cuadro principal no está confirmado.

