La Tiendita Central ofrece alternativas ante el consumo masivo

El evento busca promover productos y servicios de “consumo consciente” y educar acerca de reducir, reusar y reciclar para disminuir el efecto social y ambiental del consumismo masivo e industrial.

Santa Cruz.- La Tiendita Central, Feria de Consumo Consciente, es un evento enfocado a la difusión, exposición y comercialización de productos locales hechos de manera responsable o reciclados en pro de la vida y medio ambiente. Se llevará a cabo el 4 y 5 de agosto en Central 43 – Espacio Colaborativo, Av. Barrientos # 43, Barrio Urbarí, de 15 – 20 hrs, ambos días.

Dentro de los expositores de la feria se incluyen productos de indumentaria, cosmética, diseño y alimentación que trabajan de una forma consciente promoviendo el uso de materiales reciclados, orgánicos, naturales, apoyando hábitos de consumo más sanos en todos los sentidos.

¿Cómo surge?

El evento nace cuando un grupo de amigas decide que poseen mucha, demasiada, ropa que no usan. Ropa que se convierte en energía estancada, en el hogar y en la mente. Deciden hacer una venta de ropa de 2da mano entre sus conocidos, y se dan cuenta que lo que para una ya no tiene uso, para otra es un tesoro. El hecho de encontrar una prenda y poder darle una segunda vida no solo te da el gusto de lucir una prenda diferente, también contribuyes a promover un nuevo ciclo y disminuir los nefastos efectos socio-ambientales de la industria de la moda masiva (la 2da industria más contaminante del planeta).

Tal como ellas, hay mucha gente que busca ser consecuente con sus compras, apoyando las marcas de productos y servicios que trabajan los valores éticos de responsabilidad social y medioambiental. La Tiendita Central se crea como plataforma para reunir estas marcas y sus consumidores y demostrar que existen alternativas al consumo masivo-industrial. Unirse a un movimiento mundial, a nivel local.

Incentivando, promoviendo y educando

Cada año la feria propone abordar un tema ecológico en especifico y comunicar acerca de esto. El año pasado se abordo el tema de la reforestación, este año se propone concientizar acerca del excesivo uso del plástico, un material que está hecho para durar cientos de año, pero lo utilizamos como desechable. Existen muchas formas de reducir nuestro consumo excesivo del plástico, y una de ellas es crear el hábito de bolsas reutilizables. La bolsa de plástico es uno de los mayores contaminantes de los grandes cuerpos de agua globalmente (océanos, ríos, lagos). Se estima que para el año 2050 habrá más plásticos que peces en el océano (Foro Económico Mundial). La bolsa de plástico “Tarda un segundo en ser fabricada, 20 minutos en ser usada y 200 años ser desintegrada”, por eso proponemos incentivar, promover y educar sobre del uso de bolsas reutilizables.

Por otro lado y siguiendo las bases de La Tiendita, sobre el reciclaje de textiles, para esta gestión se ha realizado una alianza con “Global Fashion Exchange”, plataforma que promueva la sustentabilidad de la industria de moda a través de contenido educacional y cultural y sus eventos “Swaps”- intercambio de ropa usada, pero en buen estado, para que la gente pueda renovar su armario y a la vez contribuir a un mundo más sostenible.

Además se contara en la muestra con plantines nativos que se regalaran, fomentando la reforestación, un espacio para intercambio de ideas y experiencias relacionadas a la causa, consultores de “reciclado de ropa”, activistas, voluntarios etc., y un café/Bar con la ambientación musical de dos DJs.

¿Qué es el consumo Consciente?

Consumo consciente o responsable es una manera de consumir bienes y servicios teniendo en cuenta sus características sociales y laborales, así como las consecuencias que estas generan al medio ambiente. Son tres los aspectos fundamentales o formas de consumo que lo acompañan:

Ético Ecológico Social o solidario

Estos se refieren a la toma de conciencia sobre lo que compramos en relación a nuestras necesidades reales, productos hechos a partir de la reducción, reutilización y reciclaje; de origen orgánico, de agricultura y ganadería ecológica, artesanales, considerar las relaciones sociales y condiciones laborales, así como un comercio justo eliminando las mediaciones que elevan los precios. De esta manera podemos ayudar a evitar el deterioro del medio ambiente, disminuir la basura y contaminación; apoyar a productores de zonas periféricas y locales, potenciando la integración, desarrollo equitativo y sustentable.