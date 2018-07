Las frases que suele decir la gente que no tiene ninguna inteligencia emocional

Foto: iStock.

No es fácil definir en qué consiste exactamente, y más complicado aún resulta transmitir conocimientos sobre ella, ya que estos se suelen basar en la experiencia. Sin embargo, siempre hay trucos que nos permiten acercarnos a estos aspectos intangibles y complicados. Es un atajo que los investigadores en psicología utilizan para describir lo bien que los individuos pueden gestionar sus propias emociones y reaccionar a las de los demás.

Cuanto más entienda una persona aspectos como la empatía, la resolución de conflictos o evitar que sus propias emociones se desborden, mejor salud mental y comportamiento social tendrá. Podrían ser cosas que haces sin pensar realmente o simples habilidades que utilizas para trabajar. De cualquier manera, la mejora de la inteligencia emocional puede ser muy útil en todo tipo de circunstancias, ya sea en el trabajo, en casa o a la hora de socializar.

Evita frases como: “Sé exactamente cómo te sientes”, “he pasado por esto antes” o “lo entiendo perfectamente”

Hay una serie de frases, simples y reales, que no deberías decir a quienes te confían sus problemas o miedos. Significan exactamente lo contrario de lo que piensas. Pero solo las personas emocionalmente inteligentes entienden por qué. Son situaciones difíciles y quieres desarrollar una buena relación, actuar cómo alguien comprensible, ayudar, pero en lugar de eso creas un muro entre tú y la otra persona.

Qué no debes decir

Un ejemplo de ello es “sé cómo te sientes“. La frase sugiere que realmente no entiendes por lo que está pasando el otro. Lo que parece es que tienes la necesidad de dirigir la conversación hacia tu experiencia, no la de la otra persona, y que en última instancia no te importan sus preocupaciones. Así que si habías pensado decirla, expresará todo lo opuesto a lo que pensabas.

La solución es que midas tus respuestas y pienses si estás ofreciendo una de paso o una de apoyo. Las primeras no tienen sentido porque se centrarán en ti , lejos de a lo que realmente debes poner atención; las segundas dejan de lado tu ego y mantienen el foco en los sentimientos y experiencias de la otra persona. Seguro que con ejemplos se entiende mucho mejor. En cada caso a continuación, solo imagina que un amigo o colega empieza una conversación con la declaración en negrita. Después piensa en cómo cada respuesta te haría sentir.

“Mi jefe me falta al respeto”. Respuesta de paso (1): “Me pasó exactamente lo mismo el año pasado. Terminé dimitiendo y buscando otro trabajo“; de apoyo (2): “Lo siento mucho, ¿por qué te hace sentir así?”.

“Si pudiera organizarme las cosas me irían mejor”. (1): “Lo sé, a mí me pasa lo mismo”; (2): “¿Cómo podrías hacerlo mejor? ¿Qué crees que te impide hacerlo bien?”.

“Estoy muy triste desde que lo dejé con mi pareja”. (1): “Necesitas salir y empezar de nuevo”; (2): “¿Qué te impide avanzar?”.

Cuanto mejor sepas resolver tus problemas emocionales, mayor será tu inteligencia

Tal y como asegura en su último libro el escritor Justin Bariso, la mejor estrategia para comunicarte bien y aprovechar la inteligencia emocional requiere evitar otras frases como: “Sé exactamente cómo te sientes”, “he pasado por esto antes” o “lo entiendo perfectamente” y reemplazarlas por “siento que haya sucedido así“, “¿cómo crees que te sentirías mejor?” o “gracias por compartirlo. Cuéntame más si quieres“.

Solo recuerda que el objetivo es reconocer lo difícil que es ponerse en la piel del otro y demostrar realmente lo empático que eres. Trata de entener y busca la verdadera conexión para una buena comunicación.

Fuente: elconfidencial.com