Llaman “ignorante de las leyes” a Viceministro Vegamonte

La autoridad dijo que no se permitirá manifestaciones ni mostrar mostrar carteles del 21F en los festejos cívicos del 6 de agosto en Potosí y le recuerdan que esta vulnerando derechos establecidos en la Constitución de Bolivia.

Viceministro vulnera derechos constitucionales

Prohíbe carteles del 21F en Potosí

MOVIMIENTO CIUDADANO POR EL 21F.

El viceministro de Interculturalidad Feliciano Vegamonte, advirtió que no se permitirá los carteles de “Bolivia dijo No” en los actos de conmemoración del aniversario de nuestro país, porque lo bolivianos no se deben mostrar divididos, arguyó la autoridad haciendo a un lado la libertad de expresión y los derechos constitucionales.

“Son actos cívicos y no tienen derecho ese día de mostrar sus carteles y hacer su protesta, porque el 6 de Agosto es Día de la Patria y no sería aceptable mantener sus estribillos y carteles en los actos cívicos”, manifestó Feliciano Vegamonte.

Al respecto, varios parlamentarios de la oposición y analistas criticaron la actitud de la autoridad al afirmar que no puede hacer ese tipo de pedidos o instrucciones porque son una clara muestra de desconocimiento a la norma suprema boliviana: la Constitución Política del Estado.

“Vicem Vegamonte: ‘colectivos ciudadanos no tienen derecho a mostrar carteles del 21F’. ¡Increíble! GobMAS nombra Vicem a ignorantes de leyes y CPE, además nada menos q de interculturalidad. ¡Joyita de mediocridad y autoritarismo!”, escribió en su cuenta de Twitter, el exviceprtesidente Víctor Hugo Cárdenas @vhcardenasc.

FELICIANO VEGAMONTE, VICEMINISTRO.

En la misma línea de Vegamonte, días atrás el secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Teodoro Mamani.

“Eso ya es insultar, eso ya es un insulto a Bolivia y a las organizaciones sociales, porque eso no va a ser una marcha, va ser un desfile cívico, un aniversario del Estado y no podemos estar gritando en actos cívicos”, dijo Mamani.

En ese mismo sentido, el viceministro Vegamonte cree que no deberían mostrarse divididos los bolivianos, por lo que no está de acuerdo con la politización del 21F y por eso cree que no deben gritar “Bolivia dijo No”.

“Los bolivianos no debemos estar divididos, pero si las plataformas han politizado el 21F, no pueden hacer política cuando estamos haciendo actos cívicos, si no deponen sus actitudes, vamos a tener que decirles que depongan sus actitudes porque no deben gritar Bolivia dijo No”, manifestó Feliciano Vegamonte, viceministro de Culturas.

Asimismo, informó que las actividades para el 6 de Agosto se concentrarán “en los desfiles cívicos, la parada militar y el discurso del Presidente, donde todos las autoridades participarán entre las gente que asista”, apuntó.

“El 6 de Agosto se escuchará el mensaje del Presidente, luego los desfiles cívicos y después se trasladaran a la parada militar, son actividades que se desarrollaran según lo programado y nosotros al margen de ser autoridades debemos participar de estas actividades”, señaló Vegamonte.

El Diario / La Paz