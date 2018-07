Microsoft reconoció a Software One como socio del año en Bolivia  

Sofware One, trabaja con más de 100 empresas corporativas y con aproximadamente 500 empresas pequeñas y medianas, implementando soluciones sobre la tecnología Microsoft.

Con solo cinco años en el mercado boliviano, la empresa Software One ha sido elegida por Microsoft como Partner of the Year, por su permanente innovación al generar e implementar soluciones y servicios sobre tecnología Microsoft, ayudando a sus clientes a lograr una transformación digital.

Estos premios anuales reconocen a los principales socios de Microsoft que demostraron excelencia en la innovación e implementación de soluciones para sus clientes basados en tecnología de Microsoft. Los ganadores y finalistas de todo el mundo fueron reconocidos en Microsoft Inspire, que se realizó del 15 al 19 de julio en Las Vegas, Nevada.

“Estamos muy orgullosos de ser elegidos por Microsoft como Partner of the Year en Bolivia, este reconocimiento nos motiva para seguir creciendo, invirtiendo y trabajando, además es muy importante porque Microsoft es nuestro principal socio de negocios, es un pilar fundamental en nuestro desarrollo y en la consecución de nuestros objetivos, es así que nuestros planes a futuro son seguir invirtiendo en la relación con Microsoft y continuar creciendo en conjunto”, comentó Milton Díaz, Country Sales Lead de Software One Bolivia.

Sofware One, trabaja con más de 100 empresas corporativas y con aproximadamente 500 empresas pequeñas y medianas, implementando soluciones sobre la tecnología Microsoft. Tiene presencia en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, y piensa seguir creciendo en el mercado boliviano. “Definitivamente es un reto, nosotros cuando entramos hace cinco años no teníamos prácticamente ninguna posición en el mercado, nos ha costado mucho esfuerzo tomar el lugar que tenemos hoy en día y aún no hemos llegado a la meta que nos hemos trazado para este país.”, indicó Milton Díaz.

Este año, Microsoft reconoció a socios en 39 categorías que premian a cada una de las áreas de solución, industrias y más. Los finalistas y ganadores fueron elegidos de más de 2,600 nominaciones recolectadas de 115 diferentes países alrededor del mundo basados en su compromiso con los clientes, el impacto de su solución en el mercado y el uso ejemplar de tecnologías Microsoft.

“Es un honor reconocer a los ganadores y finalistas del Premio Partner of the Year 2018, que representa a los mejores y más innovadores miembros de nuestra comunidad de socios”, comentó Gavriella Schuster, vicepresidenta corporativa, One Commercial Partner en Microsoft. “Estas compañías llevan soluciones de vanguardia a complejos retos de negocios y brindan oportunidades de transformación digital a sus clientes. Felicidades a cada ganador y finalista”.

Los ganadores de Latinoamérica, del premio Country Partner of the Year, y los finalistas a nivel mundial de la región aparecen a continuación. Una lista completa, está disponible en https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.