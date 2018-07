¡Mourinho ahora se lanzó contra sus directivos!

Central FOX

La goleada que sufrió el Manchester United de 4-1 propinada el acérrimo rival, Liverpool, ha vuelto a encender el fuego de Jose Mourinho, pero no ante sus futbolistas sino contra sus directivos.

Y es que el estratega portugués se quejó que de los cinco futbolistas que pidió el pasado marzo, ninguno ha llegado a Old Trafford.

“Me gustaría tener a dos jugadores más. Creo que no voy a tener dos. Creo que es posible que tenga a uno. Di una lista a mi club de cinco nombres hace unos meses, y espero para saber si es posible el tener a uno de estos jugadores. Si es posible, es posible, si no, no. Si es posible, es bueno, si no, entonces continuaremos peleando y trabajando y creyendo en los jugadores que tenemos”, afirmó en conferencia de prensa.

Mou también detalló que el United estará en problemas al inicio de la siguiente Premier League tras las ausencias de varios mundialistas y lesiones de esta pretemporada, como la de uno de sus jugadores claves: Nemanja Matic.

“Solamente espero que los chicos en vacaciones merecidas se están cuidando un poco, y que alguien quiera hacer lo hecho por (Marcus) Rashford y (Phil) Jones, que regresaron un poco antes para intentar ayudar un poco al equipo, porque al inicio de la temporada estaremos en un poco de problemas”, agregó.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar