Policía descarta que incidente con arma de fuego ocurrió en el estadio

Una persona fue detenida en una zona cercana al estadio Tahuichi Aguilera luego de haber protagonizado un incidente con un arma de fuego

Pablo Cambara







La Policía investiga un hecho confuso ocurrido la noche del domingo y que derivó en la detención de una persona que fue sindicada, según testigos, de haber disparado un arma de fuego al producirse una gresca entre un grupo de hinchas que salía del estadio Tahuichi, luego del partido entre Blooming y Destroyers.

El coronel Alfonso Siles, comandante departamental, señaló que como parte de la investigación, se está reuniendo las imágenes de las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas para verificar las acciones que se suscitaron para confirmar o descartar las primeras versiones.

Siles descartó de que el incidente hubiera ocurrido en el interior del recinto deportivo y que el operativo de seguridad dispuesto para cuidar la integridad física de los asistentes hubiese sido rebasado. Identificó a Alejandro M. como la persona que fue aprehendida y a quien se le hará la prueba de guantelete para verificar si realmente hizo uso de un arma de fuego.

“El hecho ocurrió en el 2º anillo y avenida héroes del chaco, cerca a la Madre India, en donde una persona que circulaba en motocicleta fue apuntada por un grupo de hinchas, no fue en el estadio, estamos verificando y buscando imágenes que apoyen lo que dicen los testigos para ver si esto es cierto. No nos olvidemos de que no ha aparecido el arma“, informó Siles a EL DEBER Radio.

Fuente: eldeber.com.bo