Wilson Gutiérrez: “Roberto Correa incitó a que dinamiten mi casa”

El titular de Real Potosí afirmó que Roberto Correa, en compañía de Victor Hugo Pérez, incitó a varios hinchas lilas. Gutiérrez afirmó que ahora más que nunca se siente fortalecido y seguirá a la cabeza del conjunto potosino.

No está en su casa, perdió su billetera, no tiene dinero y casi dinamitan su domicilio. Esta es la triste realidad que vive, Wilson Gutiérrez presidente de Real Potosí quien con la voz entre cortada narró su odisea a DIEZ.bo.

“Roberto Correa incitó a que dinamiten mi casa en compañía de Víctor Hugo Pérez. Ellos junto con algunos hinchas del club, hicieron destrozos, temo por la vida de mi familia quien tuvo que salir huyendo del lugar. Gracias a Dios los vecinos los ayudaron a escapar”, aseveró.

El titular potosino contó que, aproximadamente a las 20:30, un grupo de hinchas de Real arremetió contra su domicilio ubicado en la calle Bolívar. Con piedras, palos y dinamitas se acercaron a la vivienda de Gutiérrez.

El líder de la institución lila, se encuentra en La Paz, donde espera sostener una reunión con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, pero según él, Salinas no lo responde ni las llamadas.

“Intente hablar con César, pero hasta ahora no me responde”, señaló. Sobre las acciones que sucedieron en su domicilio, Gutiérrez afirmó que tomará medidas legales en contra de Correa y Pérez.

A la vez confirmó que no dejará la presidencia de Real Potosí. “Ahora con más ganas no me voy a ir, Calixto Santos no tiene un peso, no sé a qué viene a molestar”, finalizó.

