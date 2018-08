YPFB vuelve al ranking de las 500 firmas más grandes de la región y se ubica en el sitial 99

Las utilidades de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en 2017 han mejorado en un 14%, lo que la sitúa como la sexta empresa con mejores resultados operativos de América Latina con una utilidad de $us 34,3 millones. Así, entre 500 firmas que facturan más de $us 1.000 millones, se ubica en el puesto 99 y entre 43 petroleras en el puesto 14, según un ranking en el que el año pasado no figuró.

YPFB “se ubica como la sexta empresa con mayor crecimiento en utilidades entre 500 de América Latina con $us 34,3 millones, en comparación a sus ventas, según el análisis de la revista internacional América Economía que realizó un ranking de las 500 empresas más grandes” de la región, reseña un boletín. Durante 2017, la estatal facturó $us 5.074 millones.

“YPFB había bajado mucho en sus ventas, pero ahora ha recuperado, ha llegado a $us 5.000 millones lo que la pone en un buen posicionamiento. El año pasado no estaba, el anteaño pasado sí estaba en el número 57 porque había llegado a $us 8.000 millones”, explicó a La Razón Digital el director de América Economía, medio que publica la nómina, Guillermo Promel.

El brusco descenso del precio del barril del petróleo al que está indexado el del gas natural, de $us 100 a $us 20 al barril, cobró factura. Solo Petrobas, las estatal petrolera del Brasil, perdió $us 9.000 millones por efecto de ese bajón.

Por tanto, el repunte en el precio de las materias primas es un factor que influye de manera favorable en firmas como la estatal petrolera boliviana.

“El primer impacto que se siente con la subida del petróleo y con los rendimientos de YPFB es a través del IDH, la distribución del IDHva afectar a nuestros municipios y a nuestra economía de manera directa, por eso es que nostros esperamos que el 2019la economía de la demanda agregada de las empresas sea mejor que la de esta año”, destacó Promel.

Un grupo de 60 investigadores de 19 países estudió principalmente el ingreso por concepto de ventas para “homogenizar” a todas las empresas. A esa se suman variables como utilidad y el denominado EBIT (resultado operativo).

El informe a todas las empresas de latinoamericanas con excepción de Cuba y Puerto Rico. “La que más vende es la número uno y con eso no se puede manipular, es una cifra fría y seca”, subrayó Promel.

Un dato que no es menor es que en Bolivia “no hay ninguna empresa que este cerca” del parámetro de facturación de los $us 1.000 millones, apuntó el investigador.

“Las empresas bolivianas están por los $us 300 millones, 500 millones y el ranking comienza a partir de $us 1.200 millones, realmente no hay ninguna empresa de ese tamaño y eso se debe a que nuestros mercados son compartidos con países muy grandes, por ejemplo Argentina, Brasil y México son países gigantescos. Competir contra estos monstruos es difícil, pero si hay que estar presentes por eso es que YPFB es importante”, remarcó Promel.

Bolivia, Paraguay y Ecuador, que tienen economías similares, tienen una a dos empresas principalmente del sector energético. Así, “la energía es el factor que dinamiza la economía de países del tamaño del nuestro”, apuntó el experto. (31/07/2018).

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz