Bolivia cumple 193 años con una democracia deteriorada

La Villa Imperial, ciudad colonial de Bolivia, hoy es sede de los actos de homenaje a los 193 años de la independencia.

Bolivia, al celebrar hoy 193 años de independencia, es vista por la ciudadanía como un país con una democracia deteriorada. Para la oposición, todos los órganos del Estado están subordinados y no se respeta el voto del pueblo expresado en el referéndum del 21 de febrero de 2016; entretanto, el oficialismo sostiene que al país está “en su mejor momento”.

Por otro lado, para los ciudadanos y analistas, el sentimiento cívico y patriótico de miles de bolivianos será de protesta contra el presidente Evo Morales por su intención de gobernar más años de los que la Constitución Política del Estado le permite, aspecto que es considerado como un gran retroceso de la democracia.

El constitucionalista Williams Bascopé, con relación a los 193 años de Bolivia, dijo: “No llegamos con las mejores luces de respeto a la institución de la democracia de Estado de Derecho, pero esto lo hemos sufrido a lo largo de la existencia de la Patria, porque siempre hubo tiranos y traidores, pero el pueblo siempre supo reinventarse y resistir y hacerlos dimitir a los impostores del poder”.

El sentimiento cívico y patriótico que expresarán este 6 de Agosto miles de bolivianos será de protesta contra el presidente Evo Morales por su intención de gobernar más años de los que la Constitución Política del Estado le permite, según criterios expresados a EL DIARIO por ciudadanos y analistas que sostienen que dicha intención política es un gran retroceso de la democracia.

Sin embargo, desde la otra vereda, quienes ostentan el poder político, aseguran que nuestro país está mejor que nunca. Bolivia cumple 193 años y está dividida.

La confirmación de la candidatura de los actuales Presidente y Vicepresidente desde las seis federaciones de cocaleros del trópico cochabambino, dio lugar a que se fortalezcan aún más las plataformas ciudadanas del 21F, mismas que marcarán la diferencia en la conmemoración de los 193 años, ahondando en el pedido del respeto al referéndum y la Constitución Política del Estado (CPE).

WILLAMS BASCOPÉ

“Una democracia lastimada”

El constitucionalista Willams Bascopé hizo una breve referencia histórica, para concluir sobre las condiciones de la democracia. Los acontecimientos en Bolivia, parten desde la Guerra del Chaco donde se buscaba la identidad boliviana, hasta que los años ochenta, generaciones nuevas, buscaron recuperar el sistema democrático, que hoy está deteriorado y lastimado.

“Bolivia ha vivido una historia única como Patria, muchas cosas entre ellas felicidad, triunfo, libertad, tristeza, angustia, llanto, pero el pueblo también resurge y resucita, pero llegamos a los 193 años con una democracia deteriorada y lastimada por el mismo Gobierno, que no da señales de respetar la Constitución ni la voluntad del pueblo”, argumentó Bascopé.

En ese sentido, refiere que Bolivia siempre tuvo que lidiar con tiranos y traidores, pero el pueblo supo resolver esos temas a partir de reinventarse y resistir para luego hacerlos dimitir, precisó.

“No llegamos con las mejores luces de respeto a la institución de la democracia de Estado de Derecho, pero esto lo hemos sufrido a lo largo de la existencia de la Patria, porque siempre hubo tiranos y traidores, pero el pueblo siempre supo reinventarse y resistir y hacerlos dimitir a estos impostores del poder”, afirmó Bascopé.

Sin embargo, señaló que es preocupante que resurja la idiosincrasia del político que se envilece con el poder, y más aún con un Gobierno que deteriora lo conquistado y trabajado en la Constitución Política del Estado. Pero no hay que perder en cuenta, que el pueblo no le tiene miedo a las afrentas, así cueste vidas, puntualizó.

“Los problemas resurgen porque volvió la idiosincrasia y el folklore de los políticos, que se envilecen con el poder. Y viene lo triste, porque revisando la historia de post Constituyente, el actual Gobierno deterioró lo trabajado y conquistado sobre el respeto a la democracia y la CPE, y el pueblo no le tiene miedo a las (…) afrentas así se pierda vidas”, dijo.

GONZALO BARRIENTOS

Entretanto, el jefe de bancada de la opositora Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, expresó que este 6 de Agosto en que se cumplen 193 años, la Patria se encuentra frente a una justicia secuestrada. órganos del Estado copados por el partido de Gobierno, el irrespeto a la CPE y el voto del pueblo.

“Con relación a la democracia, este 6 de Agosto que cumplimos 193 años, el país no se encuentra en un momento, que realmente no hubiésemos deseado que sea así, pero estamos en un régimen dictatorial que ha secuestrado la justicia, ha copado los Órganos del Estado y que no quiere respetar el voto del pueblo y menos la Constitución”, dijo Barrientos.

En ese marco, el legislador considera que este día de la Patria, es un momento preciso para manifestar la resistencia democrática ante un “régimen” que pretende hablar de todo, menos del respeto al voto de los bolivianos y la Constitución.

“Este 6 de Agosto donde se fortalece la resistencia democrática en el pueblo boliviano, exigen y reclaman que el régimen retorne a la acera de la democracia. Hablar de economía, proyectos y otros temas no tiene sentido si es que nos están quitando lo más importante que es la democracia, que significa libertad y ejercicio pleno de nuestro derechos”, afirmó Barrientos.

LINO CÁRDENAS

“La democracia está en su mejor momento”

El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), Lino Cárdenas, cree que la democracia está en su mejor momento y que estas celebraciones de los 193 años de Bolivia, hay que añadir los temas de inclusión y estabilidad económica.

“Pienso que la democracia está pasando su mejor momento en el país y en la región, además que estos 193 años debemos recordar los temas de inclusión, estabilidad social y económica que se viene repitiendo durante los doce años de gestión del Gobierno del MAS”, aseveró Cárdenas.

Funda su análisis, el legislador oficialista, en que la “ultraderecha” que no acepta a un presidente de las características y origen que tiene el presidente Evo Morales. Además que enfatiza en que la democracia no solo ha tenido muchos procesos de elección sino que hubo la redistribución de la riqueza y eso es parte de la democracia, apuntó.

“La ultra derecha no acepta tener un presidente de las características y origen del presidente Evo Morales. Hubo muchas elecciones en estos diez años (…) pero la democracia no solo se mide con el voto, eso hace la derecha, sino por la redistribución de la riqueza llegando a los sectores que no tienen posibilidad, eso es democracia también”, afirmó Cárdenas.

El Diario / La Paz