Christina Aguilera posa por primera vez con sus dos hijos, Summer Rain y Max

Después de diez años, la cantante ya está preparada para presumir de descendencia.

Christina Aguilera trabajó durante seis años como coach en The Voice [la versión estadounidense del programa La Voz]. Una etapa que decidió dejar atrás hace unos meses, a pesar del pánico que le daba volver a los escenarios. “Ir de gira me da mucho miedo, porque antes de nada soy madre…“, reconoció.

“Es uno de los motivos por los que estuve en esa posición [en La Voz]. Es fácil adaptarse a algo cómodo y no tener que preocuparse por la crianza de tus hijos. He estado fingiendo que todo iba bien… que tenía que ser así. ¡Pero tengo ganas de volver y de enseñarle a mis hijos lo que hace Mamá de verdad!”, confesó la cantante a la revista Billboard el pasado mayo.

Y vaya si lo ha hecho. Con su nuevo álbum, Liberation, X-Tina ha vuelto a retomar su carrera como cantante, que despuntó con su primer single, Genie in a Bottle.

Después de aquello, dejó atrás su etapa más inocente y llegaron otras no aptas para todos los públicos. “Pienso en el día que mi hija y mi hijo vean Dirrty y en lo que pensarán sobre todo esto. Pero siempre lo he hecho como una manera de empoderar mi cuerpo como mujer. Lo que está bien para mí, podría no estarlo para ella, o podría no estar bien para otra mujer. Pero esta es la manera en la que me siento empoderada con mi propio cuerpo, mostrando mi fortaleza, y eso es lo que necesitaba cuando tenía 21 años. Espero que también pueda ser una mujer inteligente e independiente, y mi hijo también, respetando a las mujeres”, reveló Aguilera en el programa Beats 1 de Apple Music.

Con todo, Aguilera tiene claro que su principal propósito en la vida es estar al lado de sus hijos, Max, de 10 años, y Summer Rain, de 3. “Adoro ser una mamá osa y darles apoyo, transmitirles fuerza y un refugio seguro a mis niños y a mis seres queridos sabiendo que, por encima de todo lo demás, este es el trabajo más importante que desempeño”, explicó en el nuevo número de Harper’s Bazaar.

La cantante también ha posado para la revista junto a sus hijos y el resultado ha sido una preciosa foto en blanco y negro. Junto a ella también estarán otras estrellas de la música como Bruce Springsteen y su hija Jessica; Mariah Carey con los gemelos Moroccan y Monroe; o el rapero Kanye West, junto a North y Saint.

