Con esta aplicación ahorrarás batería en tu móvil Android

Ahorrar batería es un tema serio que cada vez se convierte en una acción más difícil de hacer debido a todas las aplicaciones que se beben nuestra autonomía. No obstante, nos hemos topado con una herramienta que sí vale la pena descargar debido a que está diseñada para ayudarnos a ahorrar batería para tener más minutos disponibles para hacer todo lo que queramos con el dispositivo Android.

La aplicación en cuestión lleva por nombre Greenify, disponible en Google Play, y ha sido desarrollada por Oasis Feng. Con un aspecto intuitivo y con un diseño minimalista, la app ha venido ganando terreno como una de las mejores herramientas para ahorrar batería configurando opciones puntuales en el dispositivo. Aquí están sus características más importantes y lo que puede hacer.

Cómo funciona Greenify, la app para ahorrar batería en Android

Lo más importante que debes tener en cuenta es que al entrar a la app no te encontrarás con un administrador de tareas, pues esta no es su función. Contrario a esto, puede hibernar las aplicaciones mientras no las utilizas, lo que se traduce a que las mismas estarán “congeladas”, por llamarlo así, mientras no las utilices.

Además de esta característica, aquí tienes otros puntos importantes que debes tener en cuenta:

• No necesita acceso root, así que tendrás que seleccionar la opción de funcionamiento sin este ajuste.

• Tendrás que seleccionar las aplicaciones que necesitas que dejen de consumir mAh y por ende batería.

• Cuando las apps están hibernadas no podrás ver notificaciones en la barra superior de tu móvil.

• El proceso de hibernación se termina cuando entras a la aplicación con el método común y corriente.

• Aseguran que nunca recogen datos personales, así que puedes estar seguro que tu información estará resguardada.

• Está disponible de forma gratuita en móviles con Android 4.1 y versiones superiores.

Ya ha sido descargada más de 10 millones de veces, por lo que habrá que probarla…

Fuente: wwwhatsnew.com