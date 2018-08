Evangeline Lilly revela que durante el rodaje de ‘Perdidos’ la obligaron a grabar escenas de desnudo

La actriz parecía fuerte delante de la pantalla, pero lo que ocurría cuando las cámaras se apagaban era totalmente distinto.

En el año 2004, los espectadores de todo el mundo se enganchaban a una nueva serie llamada Lost [Perdidos, en España].

Las aventuras de estos personajes, que se habían quedado atrapados en una isla después de sufrir un aparatoso accidente de avión, se sucedieron durante seis temporadas. Y como consecuencia, su creador, JJ Abrams y los actores principales se convirtieron en ídolos mediáticos.

Una de ellas era Evangeline Lilly; la actriz interpretaba a Kate, una mujer fuerte y valiente. Pero como siempre ocurre, no todo es como parece y, a pesar de que al principio, parecía que su carácter era imbatible, cuando se apagaban las cámaras, su realidad era otra. “En la tercera temporada, tuve una mala experiencia en el rodaje, en donde fui básicamente arrinconada para hacer una escena parcialmente desnuda y sentí que no podía decir que no”, reveló Lily en el podcast Lost Boys el pasado martes.

“Me sentí avergonzada y estaba temblando cuando acabé. Las lágrimas me caían y después tuve que grabar una escena en la que aparecía como alguien súper fuerte”, añadió la actriz.

Pero después Kate perdió todo su atractivo. “Al principio era muy guay, pero con el paso del tiempo, se volvió predecible y repulsiva. Sentí que mi personaje pasaba de ser anónimo y de tener su propia historia, su pasado y sus objetivos, a ser alguien que perseguía a los hombres por la isla. Y eso me irritaba muchísimo”, reconoció.

Y añadió. “Tiraba los guiones por el suelo cuando los leía porque me sentía muy frustrada por la falta de autonomía que mi personaje presentaba y porque minimizaban cada vez más su historia. No pasa nada porque a las mujeres las definan sus relaciones. Creo que es algo que ocurre tanto con hombres como con mujeres. Pero hay una falta de profundidad en este personaje muy evidente”, insistió Lilly.

Para colmo, cuando volvieron a grabar nuevos episodios, la actriz tuvo que enfrentarse de nuevo a unas exigencias que esta vez no quiso cumplir. “En la cuarta temporada, había otra escena en la que Kate se desnudaba, así que luché con todas mis fuerzas para controlarme. Pero no lo conseguí. Así que les dije, ‘Hasta aquí, esto se ha acabado. Podéis escribir el guión que queráis, pero no lo haré. Nunca volveré a desvestirme en esta serie’. Y no lo hice”, detalló Lilly, que acaba de protagonizar Ant-Man y la Avispa.

Fuente: revistavanityfair.es