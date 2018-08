Horóscopo de hoy 05 de agosto de Josie Diez Canseco

La brujita Josie Diez Canseco te lee las cartas y te revela todo lo que los astros te deparan para el día de hoy. ¡Entérate qué le dice a tu signo zodiacal!

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: No es el mejor momento para aclarar malentendidos familiares, aunque te presionen para hacerlo debes evitar las confrontaciones, espera que los ánimos estén más calmados, hoy te conviene aceptar la invitación de esa persona que se interesa por ti, sus atenciones y compañía te reconfortarán. Número de suerte, 7.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Te sentirás como nunca, tu estado de ánimo será de lo mejor, sorprenderás a tu familia y amigos con detalles que los alegrarán, te sentirás con fuerzas para superar la decepción que te tocó vivir, hoy tu vida empezará a tomar un rumbo muy positivo en todos los aspectos. Número de suerte, 4.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Por dejarte llevar por la atracción te has metido en una situación conflictiva que te provoca mucha tensión, hoy te decidirás a terminar con esa situación, expresa tus ideas y sentimientos con mucho tacto para que no aumenten tus problemas. Número de suerte, 9.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Tantas advertencias te harán abrir los ojos y hoy descubrirás que esa persona no merecía tu confianza, pero en vez de deprimirte sentirás alivio de terminar con esa situación estresante, hoy retomarás tu vida social y te reconfortará el cariño y solidaridad de tus amigos. Número de suerte, 22.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Será un día especial e inolvidable para ti, lleno de amor y detalles románticos, lo que te hará pensar que es el momento ideal para empezar a proyectarte a una vida familiar, y no te equivocarás, tu pareja estará de acuerdo contigo. Número de suerte, 3.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Estarás rodeado de amigos que te harán sentir lo mucho que te aprecian, hace tiempo que no tenías un día como hoy, te divertirás y disfrutarás recordando los viejos tiempos. Número de suerte, 8.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Sentimentalmente cuando por fin parecía que ibas a lograr tu objetivo te entrarán las dudas y pensarás que no es el momento de comprometerte, cuidado porque podrías perder más de lo que imaginas, déjate llevar por tus sentimientos y no te arrepentirás. Número de suerte, 10.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Tendrás ganas de reunirte con amigos que no ves hace mucho tiempo, organizarás una reunión a la que no faltará ninguna de las personas invitadas, disfrutarás mucho del reencuentro y de tu papel de anfitrión. Número de suerte, 14.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Estarás muy tenso por la conversación importante que tendrás hoy para el futuro de tu relación, tranquilízate porque hoy tendrás sorpresas y todas positivas, tus ilusiones y proyectos de familia empezarán a concretarse. Número de suerte, 22.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Buscarás tranquilidad en tu entorno más cercano, lo que te ayudará a disipar las tensiones del trabajo y de las responsabilidades, también tendrás visitas inesperadas que te alegrarán y harán mucho más reconfortante tu día. Suerte con el número 17.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: El amor se había convertido para ti en constantes conquistas, pero hoy conocerás a alguien que no caerá rendido a tu pies como estás acostumbrado, conquistarla se convertirá en un reto y lo lograrás, y será la relación donde al fin encontrarás estabilidad. Número de suerte, 13.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Estarás romántico y sensual, tu gran imaginación te llevará a hacer planes que podrían asustar un poco a tu pareja, pero con intuición e inteligencia lograrás convencerla y te apoyará en todo lo que quieras. Número de suerte, 15.

Fuente: http://www.chateaconjosie.com/