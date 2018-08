La crisis del béisbol en Cuba: síntomas del profundo declive del deporte nacional de la isla

No hay impacto alguno al saber que la aerolínea Cubana de Aviación dejó ser una empresa de vanguardia en su rubro a nivel latinoamericano. La firma creada en 1929, pionera en la región y nacionalizada después de la revolución liderada por Fidel Castro en 1959, atraviesa una de sus mayores crisis financieras. Tampoco al conocer los problemas de la industria farmacéutica, golpeada porque las materias primas necesarias para producir medicamentos son importadas y no están disponibles. Pero nadie en la isla podía presagiar que el béisbol, su deporte nacional, llegaría a sumergirse en un pésimo momento. Los bates, las bolas de 9 pulgadas y los guantes, esos componentes imprescindibles y esenciales en la nacionalidad cubana, ya no tienen la fortaleza de otras épocas. Hay síntomas muy prevalentes y la agonía es notoria. El béisbol ha perdido su reinado en Cuba y ya no es la disciplina por excelencia ni tampoco los peloteros cubanos son la gran potencia que eran en el pasado.