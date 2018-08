Liberaron a policía imputado por muerte de universitario y la UPEA retoma movilizaciones

Liberaron a supuesto autor de muerte de universitario

MOMENTO EN QUE ERA PRESENTADO EL SUPUESTO AUTOR DE LA MUERTE DE JONATHAN QUISPE VILA, FUE EN MAYO PASADO.

El teniente de policía Cristhian Casanova, presunto responsable de la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) Jonathan Quispe Vila, fue liberado por falta de pruebas, denunció ayer la diputada Eliane Capobianco, tras anunciar una interpelación oral al Ministerio Público.

“La investigación ha quedado prácticamente en fojas cero. Dicen que por falta de pruebas ha sido liberado el policía detenido en primera instancia. Es decir, no hay ningún detenido y la tendencia es que esta muerte va a quedar impune. Cuando no les interesa un caso sencillamente no es investigado”, afirmó la parlamentaria.

ESTUDIANTES DE LA UPEA Y EFECTIVOS POLICIALES PROTAGONIZARON VIOLENTAS JORNADAS DE ENFRENTAMIENTO.

En este sentido, afirmó que la detención del oficial Casanova fue “sólo un show para calmar la presión social”, tras la liberación del policía ya no existe ningún responsable por la muerte del universitario debido al impacto de una canica.

“Vamos a preparar una interpelación oral para saber. Vamos a pedir que comparezcan ante el Parlamento y nos digan por qué no hay avances en la investigación”, remarcó.

RETOMAN MOVILIZACIONES

Por su parte, el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, manifestó la molestia generalizada de esa comunidad universitaria, por lo que resolvieron volver a las protestas en las calles, pasadas las fiestas patrias.

“Estamos indignados al ver que ha sido una tramoya la detención del teniente. Si él no era el culpable por qué lo han detenido sabiendo que la Policía es la encargada de realizar las investigaciones. Cuando han salido los policías (a reprimir) ellos sabías quiénes y cuántos eran los componentes y saben quién ha disparado”, afirmó Nogales.

El rector de la UPEA señaló que a partir del próximo martes retomarán las protestas en la sede de Gobierno exigiendo respuestas sobre los autores material e intelectual de la muerte de Jonathan Quispe, asimismo, solución al problema financiero que aún no ha sido resuelto.

