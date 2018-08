Opositores dudan que el ‘vice’ respete el resultado de 2019

Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, y dos legisladores opositores, le piden a García Linera que en vez de electoralizar la gestión mejore el sistema de salud y combata la corrupción en Bolivia.

A finales de julio el vicepresidente García Linera entregó una unidad educativa en Tarija. Foto: ABI

Sectores de la oposición política celebran que ahora el vicepresidente Álvaro García Linera abra la posibilidad de que el MAS pierda en los comicios presidenciales de 2019, pero dudan que respete los resultados de las elecciones en caso de que sean adversos al masismo.

En una entrevista que dio García Linera a EL DEBER, dijo que “lo que está en disputa es un 15 o 20% que les puede dar a ellos (a la oposición) la victoria. Hay que ponerse en todo y una de las posibilidades es que ellos puedan ganar, que puedan tener más del 50%, la otra posibilidad es cuánto jalaremos nosotros (MAS)” y es precisamente por esas declaraciones que líderes políticos como Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, y los legisladores opositores Lourdes Millares y Yerko Núñez le piden que aclare si entre las opciones que tiene el MAS está la derrota electoral.

La oposición

“Es interesante y novedoso que abran la posibilidad de perder las elecciones, pero tendría credibilidad si asegura que si el MAS pierde las elecciones, respetará los resultados o dirá que es otro empate”, afirmó ayer Doria Medina al referirse a las declaraciones del segundo mandatario del país y rechazó las afirmaciones de García Linera en las que menciona al expresidente Carlos Mesa como el candidato presidencial del bloque opositor que reclama el respeto al voto del No del referéndum constitucional de 2016.

En la misma línea, el senador.

beniano por el bloque Demócratas, Yerko Núñez, recomendó al vicepresidente que en vez de pensar en las posibilidades electorales de los comicios de 2019, que en este último año de Gobierno que le queda, se dedique a hacer gestión para mejorar, según el senador, los problemas que enfrenta el sistema de salud del país, combatir la corrupción en las diferentes entidades estatales, crear fuentes de empleos y garantizar la independencia de poderes.

Por su lado, la diputada de Chuquisaca Lourdes Millares opinó que el ‘vice’ no está siendo sincero en sus declaraciones hechas públicas este fin de semana. “Si analizamos el contenido de las declaraciones de García Linera, creo que el Movimiento Al Socialismo no tiene dentro de sus opciones perder la elección. El MAS es un partido que tiene una profunda vocación de poder y a partir de ello está dispuesto a hacer lo que sea necesario, desde violar la Constitución manchada con sangre, hasta entrar en un proceso de ruptura del orden constitucional para aferrarse al poder. Por lo tanto, las declaraciones del vicepresidente, en términos claros, no son en absoluto sinceras”, manifestó Millares.

La diputada señaló además que el partido de Gobierno tiene un marcado interés por electoralizar el escenario político en esta coyuntura y aseguró que el MAS quiere que se visibilice el candidato de oposición con decisiones orgánicas partidarias y por otro lado, sobre la base de que Evo Morales y Álvaro García Linera desde la perspectiva de que están habilitados, pero manejan los criterios políticos de que los candidatos Morales y García pueden no ganar la elección.

“Si el análisis de García Linera va por la línea de decir que incluso Evo Morales puede perder la elección, para nosotros, ninguno de ellos está habilitado. Quiere hablar de candidatos y resultados cuando para nosotros, lo esencial en esta coyuntura, es lograr y arrancar al Órgano Electoral Plurinacional una declaración expresa, de que se van a respetar los resultados del 21 de febrero de 2016”, concluyó Millares.

Más del tema

El expresidente Carlos de Mesa no está en la sede de Gobierno, por lo que fue imposible conocer su opinión sobre las declaraciones del vicepresidente. Se quiso obtener una declaración con Carlos Alarcón, abogado de Carlos de Mesa, pero este se encuentra en el exterior. Tampoco se tuvo éxito con Gustavo Aliaga, asesor del expresidente, quien respondió que “eran declaraciones de García Linera, nada más”.

Lo que dijo el vicepresidente

Según Álvaro García Linera, en el país no hay otro proyecto político alternativo al MAS, pues a su criterio, solo existe un eslogan y personas con los que el bloque opositor ha querido adelantar la batalla electoral con miras al 2019.

Samuel Doria Medina

Afirmó que el expresidente Carlos de Mesa no es candidato de la oposición política.

EL DEBER / Miguel Melendres – Aidée Rojas