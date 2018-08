Palacio de Evo ostentará murales sobre el tema mar y empoderamiento indígena

Entre los muralistas están Mamani Mamani, quien pintó su trabajo en el hall principal. Feliciano Vegamonte, viceministro de Interculturalidad, indica que el costo es de “hasta 50 mil bolivianos por mural”.

Parte del mural de Mamani Mamani en la Casa del Pueblo.

La denominada Casa Grande del Pueblo será inaugurada el 9 de agosto, después de siete años de construcción. Cuando se abran las puertas a los periodistas y a la población se podrán apreciar murales, los cuales tratan sobre temáticas que van desde la reivindicación marítima, la lucha contra el racismo, hasta el empoderamiento indígena.

El nuevo palacio de Gobierno –según información del Ministerio de Culturas– cuenta con espacios para 19 murales, en 11 espacios de exposición, “que comprenden salas para coordinación social, salas de trabajo, antesala Presidencial, Despacho Presidencial y diversos núcleos temáticos de exposición”.

Las autoridades consultadas explicaron que los artistas fueron contratados por al menos dos vías: por un lado, a través de un concurso nacional; y por el otro, por medio de lo que denominan como “invitación directa” a pintores de renombre.

“Son montos menores, estamos por debajo de 50.000, es decir, hasta 50.000 bolivianos por mural, no son montos altos. Eso está sujeto a la normativa y no podemos nosotros propasar”, explicó Feliciano Vegamonte, viceministro de Interculturalidad.

Las temáticas

La ministra de Culturas, Wilma Alanoca, explicó a Página Siete que los murales se enmarcan en al menos cinco temáticas: empoderamiento de los movimientos sociales, indígenas y populares, empoderamiento de la mujer en todos los estratos sociales, nacionalización de los recursos naturales, lucha contra el racismo y el tema marítimo.

El chachawarmi plasmado en la obra de Mamani Mamani, el cual pintó en el hall principal del nuevo Palacio.

“Ya lo hemos dicho hace unos meses atrás, respecto a las diferentes temáticas relacionadas a la descolonización, el empoderamiento de la mujer, la reivindicación marítima y por supuesto lo que tiene que ver con nuestros líderes indígenas. Esta composición sí debe incorporarse, como parte también de la propia infraestructura (de la Casa del Pueblo)”, dijo la ministra Alanoca.

Al respecto, el viceministro Vegamonte sostuvo que con esas temáticas se busca rescatar la historia y los valores de los pueblos indígenas, además de plasmar, “para siempre”, las políticas de estado como la reivindicación marítima y la defensa de la hoja de coca.

La autoridad gubernamental puso énfasis en el empoderamiento indígena: “Se va a reflejar mucho de los paisajes de nuestra Bolivia, nuestras luchas como pueblos indígenas, la hoja de coca, nuestros líderes, quienes ofrendaron su vida para la liberación”.

El sol que representa al chacha por Mamani Mamani.

Concurso e “invitación”

Vegamonte explicó que en julio del año pasado, el Ministerio de Culturas y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional lanzaron una convocatoria para que artistas de país presentaran sus prospectos. El concurso se denominó “Expresando la identidad y la fuerza de nuestras culturas” para La Casa Grande del Pueblo.

La autoridad agregó que en la convocatoria se presentaron “más de 40 artistas” y que de esa cantidad de postulantes se seleccionó a quienes pintarían las obras de arte del nuevo palacio de Ejecutivo; pero –según el viceministro Vegamonte– también hay pintores que fueron convocados por “invitación directa”.

Un funcionario del Ministerio de Culturas, que pidió no ser identificado, explicó lo siguiente: “Hay una recomendación por parte del mismo jurado de realizar invitaciones directas a artistas con trayectoria y con premios ganados”.

Entre los artistas que trabajaron en esa modalidad está Mamani Mamani, quien se encargó de pintar su obra en el hall principal del edificio.

“En mi mural están todos los símbolos y códigos de los departamentos y que demuestra una visión actual sobre la ‘Bolivia nueva’ y la que queremos construir y como yo lo veo y lo siento. El chachawarmi, la wiphala se reflejan también como parte de este pensamiento… la lucha, la fuerza, la energía de los pueblos indígenas”, explicó el artista.

Por otro lado, entre los que ganaron la convocatoria, según el despacho de Culturas, están Félix Túpac Duran, con su obra Mujer Revolucionaria; Wálter Melendres, con Laqampi; Ricardo Usnayo, con la Unidad de nuestras raíces; Pablo Ramiro Wiracocha, con Aguayo; Edwin Blas Calle, con Movimientos Sociales; y el colectivo Q’atarsis, con la obra Miradas de un pueblo. Todos de La Paz.

De Pando, Héctor Hidalgo Lliulle ganó con su obra Amazonía pandina; y Max Veliz, de Santa Cruz, triunfó con Warmi Pacha. Vanessa Bustamante, de Cochabamba, fue la única mujer que ganó en la convocatoria, con La magia de Bolivia.

“La verdad no me esperaba ser parte de esto, fue una linda sorpresa que me emocionó”, declaró a este medio Bustamante.

Los muralistas

Roberto Aguilar, más conocido como Mamani Mamani, es quechua de nacimiento. Tiene 55 años de edad y se encargó de pintar el hall principal de la Casa Grande del Pueblo.

Desde 1983, el artista realizó 58 exposiciones, 52 de ellas individuales, pero esta vez le tocó ser parte de una iniciativa relacionada con la construcción de un edificio que genera polémica por el costo de la infraestructura, aunque para él formar parte del proyecto “es un honor”.

“De aquí a unos 20, 30 años se verá este trabajo y todos verán lo que se ha vivido y el valor que se le ha dado al arte. Para cada artista es un desafío creativo, un desafío de plantear una concepción de todo. Es un legado que siento que estoy dejando como Mamani Mamani, porque esto no sólo es para este presidente (Evo Morales), sino que quedará para todos los presidentes”, expresó emocionado el artista.

En su obra se detalla el sol y la luna, pintados con los colores característicos que utiliza el pintor en sus cuadros. Mamani Mamani explicó que los dibujos del mural fueron idea suya.

“Me han considerado y estoy interviniendo con todo este pensamiento que he venido trabajando durante años. El hall principal tenía que ser para mí, claro, soy Mamani Mamani”, dijo con una sonrisa.

El artista firmó un contrato que lo conminó a iniciar la obra en julio de este año y a entregarla el 3 de agosto pasado. Mamani Mamani comentó que cumplió con lo convenido.

Guillermo Tejerina contó, por su parte, que le tocó pintar el mural titulado Identidades, el cual refleja las 36 naciones de pueblos indígenas y que mide 11 por 2,60 metros.

La idea –explicó– le fue dada por el Ministerio de Culturas, porque se trataba de una temática ya definida.

“Es una motivación muy grande, me siento muy feliz. Se está apoyando a varios artistas, además, trabajar al lado de Mamani Mamani para mí es un gran honor”, expresó.

Tejerina afirmó que es uno de los artistas que fue convocado por “invitación directa”, debido a que las autoridades realizaron un seguimiento a su trabajo, el cual fue antes conocido por la gobernación y Alcaldía de Santa Cruz, además de varias instituciones de Tarija, donde pintó muchas de sus obras.

La cochabambina Vanessa Bustamante, la única mujer ganadora del concurso, explicó que su obra La magia de Bolivia muestra las regiones del país en un conjunto de imágenes que recorre el mural y termina en la danza del tinku.

“Lo que intenté hacer es expresar la magia de Bolivia, la identidad, la fauna, mediante el patrimonio cultural de nuestro país”, manifestó la pintora, quien también es arquitecta.

La Casa del Pueblo

Inauguración El nuevo Palacio de Gobierno se inaugurará el jueves 9 de agosto, con la presencia de las principales autoridades, movimientos sociales y otros sectores. Las protestas El activista de las plataformas ciudadanas, Iván Arias, informó que los colectivos estarán en el evento para recordarle a Morales que “Bolivia dijo No”. Traslado Las últimas semanas de julio, las cinco carteras de Estado, que tendrán oficinas en la Casa del Pueblo, se trasladaron al edificio. Despedida El 1 de agosto, el presidente Morales realizó la última reunión con sus ministros y anunció que el 10 de agosto se desarrollará el gabinete ampliado en la Casa del Pueblo.



El mural Identidades del tarijeño Guillermo Tejerina

PÁGINA SIETE / María Carballo / La Paz