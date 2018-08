Una conmovedora carta de su hermana hizo llorar en vivo a Mirtha Legrand

La conductora no pudo controlar la emoción en su programa y se quebró. Elogios, sentimientos a flor de piel y una particular poesía.

Mirtha Legrand (91) celebró sus 50 años al aire con un programa de tres horas en el que no faltó nada: hubo saludos e invitados de lujo y hasta parodias hechas por figuras de la TV y sus seres más queridos. Sin embargo, el momento más emotivo se vivió sobre el final del histórico envío.

Su hermana Goldie le escribió una carta para felicitarla por sus logros y, sobre todo, para expresarle todo su amor. Y aunque decidió no aparecer en pantalla para leerla, prestó su voz para narrarla en off, acompañada por imágenes de su infancia en Villa Cañás.

“Querida hermana, en estos 50 años quiero expresarte algunas cosas. Y temo sinceramente traicionar mis sentimientos y mi imparcialidad. Eres un ser único e irrepetible”, comenzó a recitar la gemela de la conductora de El Trece.

Y siguió: “Cuando a veces decís que has dado tu vida al público, es verdad. Agreguemos tus largos años de cine. Empezaste a los 11 años y no has parado hasta hoy, haciendo honor a tu personal elegancia, proverbial elegancia, tus verdades, tus condiciones. No en vano sos tan amada”.

Luego, Goldie le dijo que siente “orgullo” por sus “logros y por el cariño y respeto mutuo”. Y le dio una sorpresa que la hizo emocionar: “No quiero ocupar, Chiquita, más tiempo en este homenaje. ¿Qué te parece si me despido con la poesía esa que tanto nos gusta a las dos, que invoca a nuestro querido pueblo?”.

Mirtha y su hermana en la película “Claro de luna”, de 1942. Mirtha y su hermana en la película “Claro de luna”, de 1942.

“Mi vida fue de día y en enero, al aire libre, bajo un sol redondo, encendido en la sombra de un Macondo feliz, santafesino y chacarero. El murmullo era el sonido de aquel piano y un pequeño carnaval como trasfondo. Andábamos corriendo por el fondo con una mandarina en cada mano. ¿Qué más puedo pedirle a la alegría? Si la vida era una vuelta a la manzana y nadie estaba muerto todavía”.

Tras la lectura de la poesía, Goldie se despidió: “Mil gracias por tantos años de trabajo, de trabajos inolvidables, y por regalarnos tu finura y tu delicadeza. Y no sigo porque la emoción no me lo permite. Chau, hermana. Te quiero”.

Mirtha y Goldie, en un festejo de cumpleaños de 1998. Mirtha y Goldie, en un festejo de cumpleaños de 1998.

Enfocada en primer plano, y luego de un cálido aplauso de todo el estudio, Mirtha no pudo contener las lágrimas, y se quebró. Lloró con ganas. Se tapó la cara con las manos y dio rienda suelta a la emoción.

“Me tomó de sorpresa esto. Nunca sale Goldie, nunca. Nos queremos tanto, tanto. Somos gemelas”, dijo la presentadora televisiva, súper conmovida.

Y cerró: “Ella en la panza de mi mamá me comía todo, por eso me dicen Chiquita, yo nací con un kilo doscientos. Éramos tan idénticas de chicas. Papá nos sentaba en sus rodillas y nos decía: ‘¿Quién es mi Chiquita y quién mi Gordita?’. Ella es parte de mi vida. Mi hermana, mi madre, mi todo. Goldie, para vos, todo mi amor, querida. Cuántas emociones. Yo no sé si mi corazón resiste todo esto”.

Fuente: clarin.com