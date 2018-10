Arda Turan rompió la nariz a cantante famoso y luego le sacó una pistola

FOX Sports Digital

Un escándalo más en el historial de Arda Turan. Ahora, el mediocampista turco se vio involucrado en una pelea con un cantante famoso, a quien le rompió la nariz de una cabeza.

Los hechos ocurrieron la noche del martes en un pub famoso de Emirgan, un barrio exclusivo de Estambul; y donde los primeros reportes indican que todo fue un problema con una mujer y el jugador de 31 años, quien asistió con su esposa que tiene un embarazo de ocho meses.

El proceso judicial inició con la versión de Ozlem Sahin, esposa del cantante Berkay. En sus declaraciones, la mujer insta que todo comenzó cuando el jugador del Basaksehir empezó a coquetear con ella; sin embargo, cuando su marido se dio cuenta comenzó la discusión.

Tras el cruce de palabras, Arda Turan propinó un cabezazo a su pareja, por lo que empezó a sangrar de la nariz y de inmediato fue llevado al hospital, dio a conocer la exposa de Berkay en un comunicado.

Contrario a esas declaraciones, el ex jugador del Atlético de Madrid y Barcelona aseguró que “la señorita (Ozlem Sahin) y sus amigos se estaban divirtiendo en la mesa de al lado; después llegó Berkay y le dijo ‘qué capitán, ¿nos vemos mañana?’ Le respondí que vale, pero luego me agarró del cuello y eso me enfureció, por lo que le di un cabezazo”, compartió para la cadena Teve2.

Después de saber que el cantante fue al nosocomio, Arda Turan fue a visitarlo, y para probar su inocencia le sacó una pistola: “Yo jamás miraría a la mujer o a la hija de otro. Si crees que ha pasado eso que dicen, aprieta el gatillo y dispárame”, relató el futbolista, y después de eso, ambas parejas se despidieron acordando que había sido un malentendido.

Al momento, la Fiscalía de Estambul está investigando los hechos, quienes de necesitarlo, requerirán de Turan y de Berkay para declarar y deslindar responsabilidades.

Arda Turan fue cedido al Estambul Basaksehir procedente del Barcelona a inicios de 2018; sin embargo, en la actualidad está cumpliendo una sanción de 16 juegos que le impusieron tras agredir a un árbitro, de los cuales, sólo le restan 6 partidos.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar