Cómo tratar a personas con depresión según personas que han estado deprimidas

Desde que comencé a decir abiertamente a mis conocidos que soy tratada por depresión noté qué hay dos tipos de reacción. “Ay amiga, pero no te sientas así, no te falta nada, tú debes ser feliz”. Nunca hagan esto. Estoy consiente de que tengo salud, familia, amigos y sé que mis problemas no son los más graves. Me hacen sentir culpable. No traten de ser condescendientes. “Todos tenemos días malos” es otra frase terrible. Yo no pretendo que los demás no tengan días malos. La razón por la que consumo pastillas es muy simple: mis días malos me afectan físicamente y necesito controlar eso, no quiero atención, solo quiero sentirme bien. Por mucho tiempo me sentí culpable de sentirme así y al hacer eso intentaba enterrar lo que sentía lo que con el tiempo era peor. Mis amigos se han informado sobre personas deprimidas. Entonces, cuando tengo un mal día, tienden a ser amables y no me preguntan qué pasa a menos que yo demuestre que quiero hablarlo, y cuando me escuchan lo hacen sin juzgarme.