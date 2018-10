Esta taquería te paga si logras comerte 50 tacos

Cuando iba por el taco número 13 tuve que desabrocharme el pantalón. Me pedí el segundo refresco: ahora sería uno de guayaba. “Todo está en la mente”, me repetía, pero al parecer mi mantra no estaba surtiendo efecto. “¿Estás bien? Te ves un poco pálido”, me dijo mi novio. “No pasa nada, estoy bien”. Pero no lo estaba. Pasando el taco 15 ya estaba pasándola muy mal. Pero no podía dejar de comer; no, no, no y no. ¡Todavía no llegaba ni a 20! Además mi novio seguía comiendo como si nada, mientras veía el maratón de Resident Evil que pasaban en la pantalla de la taquería.