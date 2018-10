Estrenos de Amazon Prime Video para el mes de octubre de 2018

Amazon Prime Video sigue colándose como una de las mejores aplicaciones de streaming de la actualidad. Además de sus precios y el catálogo de títulos que tiene para ofrecer, su reputación también sigue aumentando gracias a sus últimos estrenos. En el mes de octubre no se han quedado atrás y aquí podrás ver todas las películas y series que serán lanzadas en el servicio.

Echa ojo detenidamente a cada título, pues quién quita y se te pueda colar la serie o película que estabas esperando.

Series que serán estrenadas en Amazon Prime Video en octubre de 2018

Para el 1 de octubre

• Dolores de crecimiento, temporada 1 a 7

• Felizmente nunca después, temporada 1

• Paradoja, temporada 1

• Empujar margaritas, temporada 1 y 2

• Ravenswood, temporada 1

• Despreciado: Love Kills, Season 1

• Testigo silencioso, temporada 1 a 21

• Espaciado, temporada 1 y 2

• El espesor de eso, temporada 1 a 4

• Confianza, Temporada 1

• V (2009), temporada 1 y 2

Para el 2 de Octubre

• Extrano Enemigo, Temporada 1

• Barbelle, Temporada 1

• Historias de nacimiento, temporada 1

Para el 5 de octubre

• El hombre en el castillo alto, temporada 3

• 11 de octubre

• Sr. Robot, Temporada 3

Para el octubre 12

• The Romanoffs, Temporada 1

Para el 19 de octubre

• Saber, Temporada 2

• Especial de Halloween de Tumble Leaf

Películas que serán estrenadas en Amazon Prime Video en octubre de 2018

Para el 1 de octubre

• 88

• REC 4: Apocalipsis

• 5up 2down (Getting High)

• Un Acto Afirmativo

• Exploradores de aventura

• Casi misericordia

• América: Imagina el mundo sin ella

• American Meltdown

• Un hombre lobo americano en París

• El horror de Amityville

• Entre ladrones

• Apetito

• La llegada

• Código de asesinos

• Karma negativo

• Siendo canadiense

• Prueba Beta

• Traición (Lady Jayne: Killer)

• Luna amarga

• The Black Knight Returns

• Blue Ridge Fall (Fin de la Inocencia)

• Un niño llamado odio

• Acero azul

• Boricua

• Romper una pierna

• El artista de la ruptura

• Monje a prueba de balas

• Llámame

• Candyman: Adiós a la carne

• ¿Carolino?

• Carrie

• Casting Couch

• La célula

• Juego de niños

• Cubierta fría

• Villanos del cómic

• Yankee de Connecticut en la corte del Rey Arturo

• Medidas de contador

• Creador

• Maldición de Chucky

• Azul oscuro

• Bendición mortal

• Cierre mortal (armado y mortal)

• Death Wish 2

• Decepciones

• Diabolique

• Trabajo sucio (mala ciudad)

• Fuerza motriz

• Coacción

• Elección

• Justicia extrema

• Ojo por ojo

• Los ojos de Laura Mars

• La cara de un ángel

• Flatliners

• Niños voladores

• La niebla

• Campos extranjeros

• Frank y Jesse

• Frankie y Johnny

• Fraudes

• La chaqueta metálica

• Dinero gracioso

• Cambiadores de juego

• El general

• Get Smart

• Ir contra el flujo

• Dioses y monstruos

• Gone Dark

• Suficientemente bueno

• La culpa

• Apuesto Harry

• Evento feliz

• El viaje duro

• El crimen de Henry

• Homenaje

• Luna de miel

• Maquina del tiempo en un jacuzzi

• Ajetreo

• Yo soy Dina

• El ilusionista

• Il Sogno Nel Casello

• Imagina una escuela … Summerhill

• Imagina que soy hermosa

• En su defensa

• Asuntos íntimos

• No es bonito

• Jackboots en Whitehall

• Jeepers Creepers 2

• Jigsaw Man

• Jim Norton: Por favor, ofende

• Joe el Rey

• Sentencia en Berlín

• Kalamity

• Kalle y los Ángeles

• Costal

• Pateando y gritando

• La Mission

• Primer galán

• Déjame atras

• Leyenda

• Déjame entrar

• La vida del suelo significativo

• Los jinetes largos

• Amor y rabia

• Vida marina

• Encuentro con Spencer

• Hombres sin trabajo (Planet Brooklyn)

• Mas que un juego

• Mulholland Drive

• Mis héroes siempre han sido vaqueros

• Mi nombre es agua

• El mito del orgasmo masculino

• Nightbreed

• No hay vacantes

• Nora

• El número 23

• Una vez mordido

• Once Upon A Scoundrel

• condado de Orange

• Oxenfree

• El pacificador

• The Perfect You (Cosa loca pequeña)

• Piezas de abril

• Poltergeist lll

• Ponchao

• Prancer

• La Señora del Presidente

• El Presidio

• Príncipe Brat y el niño que azota

• Psicoanálisis

• La rabia: Carrie 2

• Toro furioso

• Hoja de Rap: Hip Hop y la policía

• El Cuervo

• Duda razonable

• Receta para el amor (A Mi Me Gusta)

• Regresa

• El rescate de Jessica McClure

• Resucitando al campeón

• El regreso de los muertos vivientes

• Camino desde Erebus

• Robocop

• Robocop 2

• Robocop 3

• Gente de muestra

• El pequeño ayudante de Satanás

• Ahorro Banksy

• Segundo para morir

• La segunda llegada

• La vida secreta de la esposa de Archie (Corazón fugitivo)

• Mañana de septiembre

• El beso de la serpiente

• Sexting

• Halcón plateado

• Seis semanas

• La llave del esqueleto

• Algo para animar

• En algún lugar lento

• Girar

• Imagen dividida

• Etapa de belleza

• Levantarse chicos

• Starship Troopers

• Strange Bedfellows

• Los extraños

• Sugar Mountain

• Texas Chainsaw Massacre II

• Límite

• Acelerador

• Tim Tebow: en una misión

• Tren Diario del conductor

• Salón de árboles

• El no invitado

• El camino del arma

• Wild Bill

• Vacaciones de invierno

• Paso de invierno

• Año del arma

• Zombies de destrucción masiva

Para el 2 de Octubre

• Mighty Good: The Beatles

• Nunca volviendo atrás

Para el 6 de octubre

• Una oración antes del amanecer

• Noche de los vivos deb

Para el 11 de octubre

• La bola de monstruo

• Extraños: presa en la noche

Para el 13 de octubre

• Los pájaros amarillos

Para el 14 de octubre

• Sangrado de acero

Para el 16 de octubre

• Diablo

• Manieggs: venganza del huevo duro

Para el 17 de octubre

• Donnie darko

• La película de Daniel Tiger: ¿No serás nuestro vecino?

Para el 18 de octubre

• Rebanada

Para el 20 de octubre

• Agua Negra

• 25 de octubre

• Daddy’s Home 2

Para el 26 de octubre

• Bad Samaritan

Para el 31 de octubre

• Westwood

Fuente: wwwhatsnew.com