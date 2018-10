Jhiery Fernández pide a jueces que lo condenaron admitan su ‘equivocación’ y apunta a fiscal Blanco

Han pasado solo unas horas desde que abandonó la cárcel y desde su detención domiciliaria, el médico Jhiery Fernández pidió a los tres jueces que lo condenaron —Patricia Pacajes, Gladys Guerrero y Roberto Mérida, del Tribunal Décimo de Sentencia— que admitan que se equivocaron. También apuntó al fiscal Departamental Edwin Blanco, sobre quien exteriorizó varias acusaciones.

Notablemente emocionado, bañado en mixtura y tras casi cuatro años de encierro, el miércoles, minutos después de las 15.00, el principal acusado del caso de la violación y muerte del bebé Alexander dejó el penal de San Pedro de La Paz tras 1.394 días de encierro para dirigirse a un domicilio de la zona El Rosario, donde cumple su arresto domiciliario.

“Ha habido un momento de coraje, de rabia. Espero que (los jueces) admitan que se ha equivocado, que sean hidalgos y que digan ‘somos humanos y nos hemos equivocado’”, comentó a la red ATB la mañana de este jueves.

Espere…

El caso dio un giro inesperado el 17 de septiembre, cuando fue revelado un audio en el que la hoy exjueza Pacajes admite que, junto con sus otros dos colegas, aprobaron la condena de 20 años de cárcel sin pruebas suficientes. La Fiscalía, luego, reconoció que no había prueba científica que lo incrimine.

“Ella (Pacajes) por lo menos ha mostrado algo de humano porque la conciencia le removía y tenía que desahogarse y ha dicho la verdad, pero hay dos jueces que no tiene humanidad y están perdiendo hasta eso, me da pena porque muchos de ellos están impartiendo justicia”, dijo Fernández.

Contó que durante su estadía conoció a muchos presos que, a su juicio, purgan condenas siendo inocentes. Por ello, pidió a Juan Lanchipa, el nuevo Fiscal General del Estado designado el martes, que obre en favor de ellos y les devuelva la confianza.

En ese marco, volvió a cuestionar al fiscal Blanco, quien antes de ser nombrado Fiscal Departamental, junto con Susana Boyan eran los responsables del caso. Dijo que en una oportunidad intentó hacerle firmar papeles y que las veces que lo tuvo en frente la autoridad no le sostenía la mirada.

“Sé que hasta el final me va a echar basura, va hablar mentiras, sé cómo actúa, qué el cinismo que tiene este señor. Han salido varios casos en los cuales ha extorsionado y ha comprado testigos o los ha intimidado, sé que actúa así y creo que no se va quedar oculto por mucho tiempo”, dijo Fernández.

Inmediatamente desafió: “Si es valiente, que diga ‘me he equivocado, he hecho mal las cosas’. Pero sé que no lo va hacer, es una persona muy inhumana que nunca va admitir los errores”.

El todavía fiscal General del Estado Ramiro Guerrero instruyó el cambio de los fiscales del caso que ahora está a cargo de Edwin Sarmiento y Alejandro García.

El nuevo fiscal Lanchipa que tomará posesión de sus cargos ha anunciado el cambio de los fiscales departamentales. En tanto, Fernández quiere olvidar el doloroso pasado para luchar por su sobreseimiento”. (11/10/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz