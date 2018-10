La animación es el mejor medio para hablar de salud mental

Reino Unido – Muchas nuevas series de televisión muestran o cuentan con un hilo conductor relacionado a los problemas de salud mental en sus personajes. Girls, Fleabag y Crazy Ex Girlfriend siguen las vidas caóticas de mujeres jóvenes (casi todas blancas y de clase media) con trastornos de personalidad; End of the F**ing World y 13 Reasons Why tienen acercamientos radicalmente distintos pero igual de intensos a traumas adolescentes; This is Us, Mr. Robot y Homeland están cimentados en la ansiedad, la disociación y la bipolaridad, respectivamente.