La misteriosa enfermedad que está dejando a docenas de niños paralizados

Se está trabajando duramente para encontrar las causas, pero todavía no hay nada claro. “Entendemos que la gente, especialmente los padres, estén preocupados”, afirmó la doctora Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC.

“Hay mucho que no sabemos sobre la mielitis y me siento frustrada porque a pesar de todos nuestros esfuerzos no hemos podido identificar la causa de esta misteriosa afección“, explica. “La mayoría de estos casos comenzaron en agosto y septiembre, y el 90% son niños”, añade.

Cuáles son los síntomas

Cualquier persona puede contraer mielitis flácida aguda (AFM) o afecciones neurológicas similares y hay varias causas posibles como virus, toxinas y trastornos genéticos, aunque no se sabe con seguridad. Afecta el sistema nervioso, en particular, la médula espinal, y esto puede hacer que los músculos y los reflejos del cuerpo no funcionen normalmente.

Asegúrate de que tus hijos estén al día con las vacunas y aplica repelente de insectos para protegerlos contra las picaduras

Los casos siguen siendo poco frecuentes (menos de uno por cada millón de personas) a pesar del reciente aumento. Sin embargo, es una afección grave y todavía no se sabe qué causa que las personas la contraigan ni cómo protegerlas contra ella. A medida que se sigue obteniendo información acerca de esta enfermedad, se urge a los padres a que busquen atención médica inmediatamente si sus hijos presentan los siguientes síntomas.

Debilidad general y pérdida del tono y reflejo muscular en los brazos o piernas, flacidez, dificultad para mover los ojos, párpados caídos o problemas para tragar, hablar o pronunciar palabras son algunas de las señales que debes tener en cuenta.

Qué infecciones pueden tener que ver

Hay ciertos virus, como el poliovirus y el virus del Nilo Occidental, que a veces pueden causar estas enfermedades. “Sabemos que algunos pacientes diagnosticados con AFM se han recuperado rápidamente y otros continúan teniendo parálisis y requieren atención continua”, comenta Messonnier, señalando que la mayoría tiene una “aparición repentina de los síntomas“.

Según los informes, los afectados tienen edades comprendidas entre los 4 y los 18 años. Los funcionarios no dijeron en qué estados vivían, pero se han reportado casos en Nueva York, Minnesota, Illinois, Colorado y Washington. A pesar de que las infecciones anteriormente citadas podrían ser la causa, la experta asegura que en estos casos “no tiene nada que ver”. “Como madre entiendo lo que es tener miedo por su hijo“, explica. “Los padres deben saber que el AFM es muy raro, incluso con el aumento de casos que estamos viendo ahora. Recomendamos buscar atención médica de inmediato si tu hijo o tú desarrolláis una repentina debilidad en los brazos y las piernas“, comenta.

Los síntomas más frecuentes son la debilidad general y pérdida muscular en los brazos o piernas, flacidez, dificultad para mover los ojos o tragar

Debido a que los funcionarios de salud no saben por qué está ocurriendo, no pueden recomendar una forma específica para prevenirla. Pero Messonnier afirma que, en general, pueden ayudar a proteger a los más pequeños lavándose las manos, asegurándose de que estén al día con las vacunas y aplicando repelente de insectos para protegerlos contra las picaduras de mosquitos que pueden propagar los virus.

