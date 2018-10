Más de 100 muertos por conflictos sociales en el periodo de Evo no encuentran justicia

Víctimas de conflictos sociales en 12 años del gobierno del MAS en Bolivia. Según datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, desde 2006 a la fecha, se registraron más de un centenar de fallecidos y ningún caso fue esclarecido. El exdefensor Rolando Villena aseguró que la justicia no ha asumido responsabilidad y por el abuso de poder se vulneraron permanentemente los derechos humanos.



Desde el 2006 a la fecha, se registraron más de 100 muertes en conflictos sociales, pero hasta el momento, ningún caso fue esclarecido a pesar de todos los anuncios de investigaciones del Ministerio Público. Según datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, en más de 12 años de gobierno a cargo del Movimiento al Socialismo (MAS), más de 100 familias lloraron a sus muertos y no encuentran justicia.

Al respecto, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterios, calificó al actual Gobierno “de represor, que viola derechos y garantías constitucionales, arremete con violencia contra quienes piensan distinto. En los hechos queda demostrado que son capaces de hacer cualquier cosa para quedarse en el poder”, acotó.

El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, sostuvo que la justicia no ha asumido responsabilidad y que por el abuso de poder, se fue vulnerando permanentemente los derechos humanos y lamentablemente en la naturalización de la violencia.

Los caídos en estas tres gestiones son campesinos, indígenas, universitarios, mineros, policías hasta un exviceministro asesinado en un enfrentamiento que pudo ser evitado.

En más de 12 años de gobierno a cargo del Movimiento al Socialismo (MAS), desde 2006 a la fecha, se registraron más de 100 muertes por diversos conflictos sociales y hasta el momento ningún caso fue esclarecido a pesar de todos los anuncios de investigaciones del Ministerio Público, según datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

EL DIARIO consultó el punto de vista de actores políticos y exautoridades que lamentaron la pérdida de tantas vidas, producto de conflictos sociales que los debía resolver el Gobierno central.

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterios, aseguró: “Estamos viviendo en el gobierno más asesino de la historia de nuestro país”.

“Un gobierno represor, que viola los derechos y garantías constitucionales, que arremete con violencia contra quienes piensan distinto. En los hechos queda demostrado que son capaces de hacer cualquier cosa para quedarse en el poder”, afirmó.

A su turno, el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, aseguró que la justicia no ha asumido responsabilidad y que por el abuso de poder, se fue vulnerando permanentemente los derechos humanos y lamentablemente en la naturalización de la violencia.

Villena recordó que al cierre de su gestión, mayo de 2016, había 96 muertos en conflictos sociales, sin embargo, la cifra fue aumentando, aunque la Defensoría del Pueblo, no actualizó la información.

El diputado Rafael Quispe (UD) recalcó que en los conflictos sociales existen responsables de carácter penal y político, identificó como al principal responsable al presidente Evo Morales.

En enero de 2006, el presidente Evo Morales dijo: “Nos han masacrado, nos han humillado, eso no va, en este nuevo gobierno de los movimientos sociales, no somos vengativos, no vamos a vengarnos con nadie. Sí vamos a enseñar cómo se gobierna a quienes nos masacraron, nos asesinaron. Esas personas que violaron los derechos humanos tienen la obligación de estar en la cárcel, de esta manera nunca más haya masacres en nuestro país, nunca más haya violación de los derechos humanos, será y va ser un gobierno sin muertos”.

RECUENTO 2006–2018, REPRESIÓN Y MUERTOS

2006

Enfrentamiento entre mineros asalariados y cooperativistas en Huanuni. El resultado fue 12 muertos y 60 heridos.

2007

La Calancha en Sucre. Chuquisaqueños salieron a las calles a exigir la restitución de capitalía plena, empero fueron reprimidos por las fuerzas policiales y militares, además de un grupo afín al Gobierno. Dejó como saldo tres muertos por disparo de armas de fuego, cuatro universitarios gravemente heridos y otros 130 heridos leves.

Violencia racista en Cochabamba, dos grupos, uno afín al Gobierno y otro opositor se enfrentaron. El saldo, dos muertos y varios heridos.

2008

Muerte de mineros en Caihuasi: Enfrentamiento del Sindicato de Huanuni con la Policía y el Ejército. Resultado: dos muertos y decenas de heridos.

Humillación de campesinos en la plaza principal de Sucre. Resultado 25 rehenes, 227 campesinos afectados y 12 personas ligadas al Comité Interinstitucional que recibieron 6 años de privación de libertad.

Masacre de Porvenir – Pando. Resultado 13 muertos, 53 heridos y 35 confinados.

2009

Masacre en Hotel “Las Américas” en Santa Cruz. Resultado: tres muertos, dos detenidos, 39 procesados por terrorismo y alzamiento armado, 16 auto-culpados, tres apartados por enfermedad, 17 prófugos y dos liberados.

2010

Represión y muerte en Caranavi: Ante promesas electorales de Evo Morales a los pobladores de Alto Beni, sobre una planta de cítricos, estos se enfrentaron a los pobladores de Caranavi, quienes fueron brutalmente reprimidos por la policía. Resultado: dos jóvenes muertos más de una docena de detenidos en el penal de San Pedro de La Paz.

2011

Represión y cárcel en Mallku Khota: En horas de la madrugada, un contingente policial acompañado por un fiscal, incursionó con violencia en la comunidad Mallku Khota (Norte Potosí), irrumpiendo violentamente en las viviendas, gasificando a las familias e intentado dar captura a un grupo de dirigentes. Posteriormente se detuvo, encarceló y procesó penalmente al kuraca de Sacaca, Cancio Rojas.

Caso Cantoral – Vulneración al derecho de Refugio Político: Se apresa a cuatro súbditos peruanos acusados en principio de panfletear contra el Gobierno, luego se dijo que eran de Sendero Luminoso. Posteriormente el Ministerio Público los imputó por delitos de terrorismo.

Represión violenta contra indígenas del Tipnis, en Chaparina. Resultado: 40 dirigentes detenidos y 70 indígenas lesionados por una represión brutal por parte de la policía contra centenares de indígenas, que alcanzó a varios activistas y defensores de derechos humanos.

2012

Represión en Yapacani: Un cabildo exigía la renuncia del Alcalde del MAS, pero la medida fue reprimida por la policía. Resultado tres muertos.

Plataforma de luchadores sociales contra la impunidad, por la justicia y la memoria histórica. Resultado: 25 muertos de los movilizados, en las diferentes vigilias, particularmente en La Paz.

Red de extorsión, que luego se llamó “Caso seguridad de Estado”. Este caso destapó la existencia de un mini gabinete para extorsionar y montar pruebas contra las víctimas.

2013

Represión y muerte en Apolo: Incursión violenta a comunidades de Apolo con motivo de la erradicación de coca. Resultado: cuatro muertos, 30 heridos y 17 detenidos enviados a la cárcel de Patacamaya, además de 100 niños y sus familias refugiadas en la Iglesia de Apolo.

2014

Toma de oficinas del Conamaq, por parte de correligionarios del MAS. Resultado: desalojo violento de dirigentes.

Toma de oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz. Resultado: impunidad.

Represión contra suboficiales y sargentos del ejército. Resultado: tres detenidos por pedir igualdad de trato y oportunidades.

Se enfrentan policías y cooperativistas por la Ley Minera y Metalurgia. Resultado: dos muertos y 60 heridos.

Represión violenta a indígenas de la Capitanía Takovo Mora. Resultado: 18 aprehendidos, la mitad ni siquiera estaba en el bloqueo.

Tortura a estudiantes de la Universidad Indígena Tupak Katari, dentro del recinto militar. Resultado: una estudiante de pollera humillada y afectada por su salud y 83 estudiantes torturados por miembros del ejército.

Suspensión de autoridades judiciales por motivaciones políticas: suspendidos Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chánez, en entonces Ministro de Salud, en conferencia de prensa, en franca violación a los derechos humanos y contra toda ética y reserva profesional señala que el doctor Cusi padece una enfermedad terminal.

2015

Conflicto con la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba: Aprobaron una Resolución con la que se titulariza a 1.300 docentes por antigüedad sin necesidad de examen, hecho que confrontaron los universitarios. Resultado: 13 heridos.

Comité Cívico de Potosí (Comcipo): Potosinos llegan a La Paz para dialogar con el Presidente. Casi un mes de movilizaciones y no fueron recibidos por Morales, al contrario fueron reprimidos en varios momentos de su estadía.

Persecución a las ONG. Cierre de varias de estas organizaciones y otras asociaciones de la sociedad civil en todo el país.

