TSE levanta la bandera a cuadros para la elección 2019; el 3 de febrero se conocerán los binomios

Con la publicación de la convocatoria y el calendario electoral para las “Elecciones Primarias de Candidaturas de Binomios Presidenciales para las Elecciones Generales de 2019”, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) levantó este viernes la bandera a cuadros para los próximos comicios generales.

La convocatoria confirma que las primeras elecciones primarias de la historia del país se realizarán el domingo 27 de enero del próximo año y anuncia para el 3 de febrero la publicación de los resultados oficiales de ese proceso, donde los partidos, agrupaciones de alcance nacional y alianzas elegirán a sus binomios.

La elección será únicamente en circunscripción nacional, vale decir que no habrá voto en el extranjero, y el proceso estará a cargo de los tribunales departamentales electorales.

Así lo establece el acápite tercero de la resolución No 0494/2018 que refrenda la convocatoria a las justas de enero. “Las Elecciones Primarias de Candidaturas de los Binomios Presidenciales para las Elecciones Generales 2019 se realizarán en circunscripción nacional en los recintos y mesas de sufragio establecidos por el Tribunal Supremo Electoral”.

La fecha límite para la inscripción de candidaturas para la elección de binomios, con la presentación de documentación y requisitos, incluyendo el diseño de franja y fotografías del candidato o candidata, será el miércoles 28 de noviembre de 2018.

El TSE ratificó que el registro y/o el voto de militantes de las organizaciones políticas no es obligatorio, conforme lo establece la Ley N° 1096, por lo que no se emitirá ningún certificado de sufragio no habrá sanciones para aquellas personas que no hubieran participado en este proceso.

“El no haber participado en las elecciones primarias no restringe el derecho de la ciudadanía en general ni de las y los militantes en particular a emitir su voto en las elecciones generales de 2019”, señala un comunicado del TSE y establece que el día de la jornada electoral del 27 de enero no existirá ninguna restricción vehicular.

En cuanto a la propaganda electoral, el período de campaña en actos públicos se inicia el miércoles 28 de noviembre de 2018 y se prolongará hasta el miércoles 23 de enero de 2019, mientras que para la propaganda gratuita en medios estatales, que se extenderá del 7 al 23 de enero de 2019, se realizará un sorteo para establecer el orden de difusión.

El periodo de silencio de campaña y propaganda electoral se inicia el jueves 24 de enero de 2019.

El calendario electoral comprende 44 actividades, donde se establecen todas las fechas de esta inédita elección.

El TSE informó además que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobó la asignación de un presupuesto de Bs. 26.959. 655 para la realización de las Elecciones Primarias.

A la fecha existen nueve organizaciones políticas con personalidad jurídica: Movimiento al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Unidad Nacional (UN), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Partido de Acción Nacional Boliviano (PANBOL). (19/10/2018)

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz

