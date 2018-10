Una mujer convenció a su padre, enfermo terminal, para que matara a su ex marido y se suicidara

Elizabeth Kilgore enfrenta un juicio por el asesinato de su ex esposo, Lance Kilgore. El medio que utilizó, según la acusación, es inusual: otra persona. Esta ex guardiacárcel habría convencido a su padre —un ex criminal que había iniciado una “gira de despedida” por sufrir una enfermedad terminal— de que matara a su ex y luego se suicidara.