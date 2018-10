Yemeníes sin recursos comen hojas cocidas para no morir de hambre

Edificios dañados al norte de Saná, capital de Yemen, el 8 de marzo de 2018.

Según la ONU, Yemen “está perdiendo la lucha contra hambruna” y se encuentra al borde de una catástrofe humanitaria. Más de un centenar de niños mueren en el país al día a causa de la malnutrición.

Personas sin recursos en el norte de Yemen se nutren a base de un sustento hecho con hojas cocidas llamado ‘allas’ a falta de otras fuentes de alimento. “Cuando no hay comida, comemos las hojas de este árbol por la mañana, por la tarde y por la noche“, relató a los periodistas de RT uno de estos lugareños.

“No tenemos nada más que comer y no hay ayuda [humanitaria]. Solo tenemos las hojas del árbol, que, sin embargo, causan muchas enfermedades”. Según relatan, esta dieta hace que los niños de la región sufran de carencia de minerales y dolencias renales.

“Mi hija Zahra tiene 7 meses de edad. Desde el día que nació, no hemos podido encontrar leche o comida, solo tenemos las hojas para cocinar y comer. No hemos recibido ninguna ayuda, tampoco tenemos dinero para llevarla al hospital. Las organizaciones [no gubernamentales] no llegan a nosotros. Llegan a quienes ya tienen. A los pobres no les prestan atención“, lamentó una madre.

Según los últimos datos de la ONU, hasta 13 millones de civiles yemeníes corren el riesgo de morir de hambre en los próximos tres meses por culpa de la “peor hambruna en el mundo en cien años”.

Naciones Unidas instó a la alianza del Golfo liderada por Arabia Saudita a que ponga fin a su campaña de ataques aéreos sobre Yemen, iniciada en 2015 con el fin de expulsar del país a los rebeldes chiitas.

En estos tres años, la guerra civil en el país árabe ha causado la muerte de 10.000 personas como consecuencia de los combates y más de 3 millones desplazados.

A finales de septiembre, el jefe humanitario de la ONU, Mark Lowcock, advirtió que Yemen “está perdiendo la lucha contra hambruna” y se encuentra al borde de una catástrofe humanitaria.

El diplomático subrayó que el acceso a alimentación en el país “se ha deteriorado de forma alarmante en las últimas semanas” precisando que, según cálculos de la ONU, “otros 3,5 millones de personas podrían sumarse pronto a los 8 millones que ya se encuentran en situación de inseguridad alimenticia severa”.

Las víctimas menos protegidas de la hambruna son los niños. Según la ONG Save the children, este año el saldo de niños menores de 5 años fallecidos se eleva a 50.000, lo que equivale a la impactante cifra de 130 muertes infantiles al día.

