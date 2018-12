4 cosillas que desearás tener en tu cocina

Muchos de nosotros no pasamos mucho tiempo en la cocina y probablemente no necesitemos los gadgets que te mencionaremos el día de hoy. Por otra parte hay chefs o amantes de la cocina que quieren agilizar algunos procesos, por eso necesitarán gadgets que hagan el trabajo más sencillo.

Ya has llegado aquí, así que prepárate para ver una serie de inventos que quizás no sabías que existían pero que te ayudarán considerablemente en el mundo gastronómico.

Mini Doughnut Maker

Es un utensilio que los amantes de los donuts querrán tener, ya que todos los productos que se preparan en él, se hornean. En pocas palabras, no vas a freír nada y podrás reducir el contenido de calorías que comas. Además, controla de manera independiente la cantidad de azúcar que añadirás a la masa y puedes hacer hasta 12 rosquillas a la vez. Eso sí, se cocinan uniformemente en la superficie antiadherente que posee el producto. Su precio ronda los 35 dólares.

Instant Marinater



Es un recipiente que se puede usar para almacenar alimentos o para marinarlos de manera efectiva, porque tiene una tecnología de vacío. Hay una tecnología especial que permite suavizar la carne, pollo o pescado que se introduzca en el envase. Cabe resaltar que, tiene una bomba de vacío que se sitúa en la tapa para sacarle el aire a los productos que se almacenen. Por otra parte, los productos son protegidos del impacto de la luz, gracias a las paredes teñidas que tiene el plástico. El envase por su parte puede almacenar hasta 2,5 litros, viene en rojo y negro y se puede comprar por tan solo 23 dólares.

Nespresso Lattissima Touch

También hay un gadget importante para los amantes de café y no podíamos dejarlo fuera de la lista. Nespresso Lattissima Touch es una máquina de café para capsulas que se diferencia de las demás por poseer una forma única de hacer café. La máquina mezcla todos los ingredientes ante tus ojos para que veas como es el proceso y no dudes de nada. Entre las características encontramos un recipiente para la leche de 350 ml, la cafetera se caliente 25 segundos después de pulsar el botón de encendido y puedes ajustar la altura y densidad de la espuma de la leche. Todo depende de la bebida de café que desees preparar, ya que no todas son iguales. La única traba que encontramos de esta cafetera es su precio, que alcanza los 500 dólares.

Robo Twist

Es un producto que fue creado con la única intención de facilitar el proceso de apertura de recipientes con tapas de torsión. Para usarlo solo debes ubicar el dispositivo encima de la tapa y presionar el botón de encendido. El mini robot se encargará de realizar todo el trabajo, ya que cuenta con unas abrazaderas especiales que aprietan y desenroscan la tapa en pocos segundos. Lo increíble es que sirve para cualquier tipo de tapas, no importa el diámetro que tengan. Pero lastimosamente no sirve para las pequeñas que vienen en las aguas embotelladas. Tienen una longitud de 18 centímetros que lo convierte en un producto compacto. El precio es de 19 dólares y probablemente sea el más deseado de la lista.

Ya tienes 4 gadgets que puedes comprar para la cocina de tu hogar, todos de diferentes precios, estilos y funciones.

