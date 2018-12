Colegio Médico de Tarija ratifica su participación en el paro nacional de enero

El presidente del Colegio Médico de Tarija, Jaime Márquez, ha lamentado la ausencia del Gobierno Nacional a la reunión convocada por el Comité de Defensa de la Salud (Codesa) en Cochabamba por lo que han ratificado su apoyo al paro nacional este 3 y 4 de enero en Bolivia.

“Es de lamentar la ausencia del señor ministro el día de ayer en Cochabamba, lamentablemente el hizo una citación, no fue, después argumentó que quería en un lugar más neutral, como si el Colegio Médico sería un campo de guerra, otra cosa que aclarar es que el Colegio Médico no se opone al SUS eso tiene que saber la población, este paro no es contra el SUS, sino a las modalidades del SUS porque no va a ser bien hecho porque se ha demostrado muchas falencias de las económicas hasta las técnicas”, ha recalcado.

Además ha explicado que el paro no es por el Sistema Único de Salud (SUS) sino por lo mal planteado que está.

“El paro no es por efectivizar el SUS, los médicos vamos a trabajar con el seguro y todos los pacientes seguramente, el SUS es bienvenido pero después el Gobierno verá si está haciéndolo bien o mal, porque tampoco podemos impedir que llegue la avalancha que es lo que va a pasar con el seguro”.

En este sentido ha recalcado que las unidades de emergencia van a duplicar el personal durante las medidas, por lo que no se va a afectar a la población.

“Como este paro no es solamente el colegio médico de Tarija sino es de todo el Comité de Defensa de la Salud (Codesa) aquí aglutinamos a todo el que trabaja en salud, posteriormente va a ser paro movilizado con marcha tanto jueves como viernes“.

