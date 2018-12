A mirar afuera, nomás

Carlos Federico Valverde Bravo

Ocho advertencias, ocho pronunciamientos; fueron países, instituciones, oenegés. Todos coinciden en que el Estado de derecho en nuestro país está en riesgo. La UE aseguró que “Bolivia no se conduce a elecciones en condiciones justas y equilibradas”; el Departamento de Estado norteamericano se adhirió a la representación europea y Morales trató de ‘usar’ lo de los norteamericanos en su favor y otra vez el cantito estuvo listo: “los gringos son el problema de todo”. Como si antes de ellos no hubiera habido siete opiniones; pero claro, el diablo sabe a quién le sale y contra la UE Morales no se atreve a berrear; aún los ve como ‘amigos’ de los que puede servirse.

Al parecer, en la Casa de Gobierno todavía creen que achacarle a los gringos ‘la negativa de la reelección’, libera los delitos, y abusos del propio gobierno y que la población se va a encolumnar detrás del presidente y de quien se queje; pero nada parece amainar la creciente ola de protesta contra la ilegal, arbitraria y socapada (por medio de TCP y TSE) pretensión de empujar a Morales a ser candidato “pese a todo” y, de esa manera, la retórica antinorteamericana se diluye ante la molestia ciudadana contra la ilegalidad de la pretensión reelectoralista, de manera que la queja de “lo externo”, parece haber quedado en segundo plano para el Gobierno que cambia estrategia cada día y ahora está tratando de mostrar “las flores de éxito” en 13 años de gestión, cuando todos sabemos que aquello es un relato del que algún día nos enteraremos en su verdadera dimensión.

Tuto Quiroga ha pedido que la CIDH solicite una opinión a la Corte de San José sobre el supuesto derecho humano en el que parece sujetarse como único (aunque errado) argumento el poder boliviano, para proseguir con sus planes totalitarios, y le pidió al presidente Morales que se sume a la solicitud de resolver el tema de una vez por todas, cosa que Morales no va a hacer, por supuesto, aunque queda el antecedente que compromete a la CIDH; mientras las oenegés, encabezadas por Rubén Darío Cuéllar, dejaron en ese mismo organismo su presión. En el campo exterior, desde lo local, se miró afuera y, tampoco se dejó nada al azar.

Por otra parte, el documento cuando los jueces declaran inconstitucional la Constitución, presentado hace unos días en La Paz, por los abogados españoles Roberto Viciano Pastor y Gabriel Moreno González, catedrático e investigador, respectivamente, de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, dan razones y ánimo a todos los que estamos metidos en la argumentación jurídica, legal y democrática en el país, para oponernos a la bárbara pretensión de Morales de hacerse del poder sine die (‘sin plazo o fecha determinados’).

Ante argumentos de derecho y constitucionales el poder no tiene salida; el problema es que el campo político interno aún le sigue favoreciendo, por estructura partidaria o por errores opositores, como aquel que lleva a algunos a debatir si “Morales entregaría el poder aun perdiendo”. ¡Por favor! ¡Ese no es tema de debate! Es un error debatir algo que no debe darse; Morales no puede ser candidato, si el MAS aún discute el tema donde puede es porque sabe que su silencio es dar la razón a los que la tienen; por eso discute donde haya una voz en contrario a Morales; porque sienten que deben embarullar y si bien no convencen, tal vez sientan que al menos deben generar confusión.

Pese a lo legal y lo formal, parece nomás que las salidas al callejón se van a encontrar afuera; en el país, la cooptación de todos los poderes es muy poderosa, el TSE donde parece desenvolverse gran parte del problema, se da una nueva incongruencia: después de rechazar por unanimidad las pretendidas impugnaciones contra Morales para las elecciones primarias, los vocales Costas y Sandoval acaban de plantear una sugerencia para “suspender las elecciones Primarias 2019, porque representa un gasto insulso de recursos económicos públicos”.

Este es el colmo del cinismo: suspender elecciones por el gasto y no por la ilegalidad… por eso es bueno seguir mirando nomás lo de afuera.

