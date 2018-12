Álvaro Peña sostendrá una reunión con Bolívar

Trascendió que en las últimas horas el técnico de Wilstermann llegará hasta la sede de Gobierno para sostener una reunión con los dirigentes académicos.

Fuentes cercanas a la dirigencia de Bolívar afirmaron a DIEZ.bo que, en las próximas horas, el técnico cruceño Álvaro Peña sostendrá una reunión en la sede de Gobierno para definir si será o no el nuevo timonel de la academia.

“Todavía no hablé con los dirigentes de Bolívar, estoy enfocado en terminar de la mejor manera el torneo”, sostuvo Peña. Los dirigentes académicos por su parte señalaron que hasta que no sea oficial no se pronunciarán al respecto, pero tampoco descartaron la posibilidad.

“Hay que hablar, nada está cerrado”, sostuvo un dirigente que pidió permanecer en reserva, a la vez descartó que Peña firme un precontrato con Bolívar.

“No creo que se firme nada aún, hay que hablar, negociar”, acotó. En los próximos días se espera que haya un comunicado oficial sobre el nuevo entrenador celeste.

Sobre la renovación de jugadores y la llegada de nuevos refuerzos se informó que se conversará para definir estos temas.

Los jugadores académicos viajarán hacia Santa Cruz en horas de la mañana y al finalizar el encuentro contra Oriente Petrolero ingresarán a sus vacaciones.

La fecha de inicio de la pretemporada no se definió aún, el torneo Apertura iniciará el próximo 20 de enero.

Fuente: diez.bo