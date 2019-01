Angelina Jolie, ¿presidenta de Estados Unidos?

Angelina Jolie podría ser presidenta de Estados Unidos. Como guion de cine sería bastante factible, pero no. A lo que podría postularse la actriz sería a la Presidencia estadounidense. La real. La que ahora está en manos de Donald Trump. Jolie no descarta entrar en política si esa es la manera de “cambiar el mundo”, ha dicho a un programa de radio, Today, de BBC Radio 4.

Will Angelina Jolie run for president one day? She says she can "get a lot done without a title" so "will stay quiet for now" #r4today https://t.co/DlzOiPfUp9 pic.twitter.com/FwLEYDBgHZ