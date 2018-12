Aquellos pequeños gestos feministas: sobre la pintura de Marie-Guillemine Benoist, a 250 años de su nacimiento

Se crió bajo el paraguas de, por así decirlo, una familia acomodada. No en los términos exagerados de un buen título nobiliario, sino más bien por la posición de su padre, René Delaville-Leroulx, un funcionario municipal de rango medio que, a diferencia del resto del mundo, gozaba de un buen sueldo y unas cuantas propiedades. Y eso venía de forma hereditaria, porque su bisabuelo fue Joseph Le Roux, alcalde de Nantes. Estamos hablando de una forma de concebir el mundo ligada, ya no al privilegio per se, sino más bien a una voluntad regida por la formación intelectual. En ese sentido, Marie-Guillemine Benoist entendió que una de las pocas formas que tenía para salir de la intrascendencia de ser una mujer invisible y mantenida era la destreza estética. Y en ese camino avanzó a paso firme.