Audio confirma que jefe policial atribuyó feminicidios a ‘doble vida’ de las mujeres

¿Lo dijo o no? El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de La Paz, coronel Víctor Hugo Soria, se encuentra en medio de una polémica, debido a que en una explicación atribuyó los feminicidios al consumo excesivo de alcohol y a la “doble vida” de algunas mujeres.

Pese a que salió a desmentir tal extremo, el audio de las preguntas realizadas por una periodista de ‘La Razón’ confirman que el jefe policial afirmó: “Generalmente los feminicidios se presentan por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas (…) Muchas veces son problemas pasionales, celos, desconfianza, infidelidad producto de que la mujer tiene una doble vida, está con el marido y tiene otro, aunque esto es muy esporádico”.

Escuche la grabación:

Frente a las críticas que surgieron en redes sociales, el uniformado explicó: “Yo ayer me he reunido con los periodistas y en ningún momento he vertido eso. No sé cuál la intención de la periodista para decir eso. En todo este tiempo que trabaja la FELCV nunca hemos tenido un inconveniente de este tipo, yo nunca he vertido eso y lo desmiento categóricamente”.

Sin embargo, en la grabación, difundida por la periodista que realizó la consulta, se comprueba que el director de la Felcv atribuye los feminicidios, sin consumo de alcohol de por medio, a problemas pasionales porque “la mujer tiene doble vida, ha estado con el marido y ha estado con otro, con el que también convive“.

En redes sociales muchos usuarios piden que el nuevo comandante de la Policía, Rómulo Delgado, destituya al uniformado, considerando que sus declaraciones pretenden justificar la muerte violenta de muchas mujeres en el país.

“Vergonzoso que el director de la FELCV niegue que haya declarado “sobre la doble vida de las mujeres” como detonante de feminicidios. Miente sin escrúpulos al decir que nunca dijo esas palabras, terrible que una autoridad policial no pueda hacerse responsable de sus declaraciones“, escribió en su cuenta en Facebook la periodista que realizó la entrevista, Liliana Aguirre.

