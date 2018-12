Blooming está aferrado a un milagro para clasificar

La academia cruceña se enfrenta a The Strongest con el objetivo de lograr un cupo a la Sudamericana. El duelo será en La Paz

GERY ZURITA MUSTAFÁ

Blooming cruza los dedos para que todo salga perfecto esta noche (20:00) en el Hernando Siles, donde visitará a The Strongest en busca de un triunfo para poder soñar con clasificarse a la Copa Sudamericana del próximo año, aunque no depende de sí, ya que debe esperar que Oriente y Nacional Potosí no sumen en sus respectivos encuentros, que se disputarán hoy a la misma hora.

La academia cruceña está a punto de terminar otra temporada pésima, es más, se puede quedar sin ninguno de los ocho premios internacionales que entrega la División Profesional y que podría ahondar su crisis institucional.

El equipo que dirige Erwin Sánchez mira la tabla acumulada (sumatoria de los dos torneos del año), en la que tiene 53 puntos, es decir que está a dos de Oriente y de Nacional Potosí, ambos con 55 unidades.

De esa manera, la obligación es ganar como sea y esperar que albiverdes y potosinos pierdan. Solo así Blooming se clasificará porque los superará en puntos. También está la posibilidad de que Oriente y Nacional empaten en sus respectivos duelos y sumen 56; así, si la academia también llega a ese puntaje se tomará en cuenta la diferencia de goles y en ese aspecto saca ventaja a los dos por lo que puede quedarse con el cupo.

Fuente: diez.bo