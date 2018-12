Brasil baja su demanda de gas boliviano en noviembre

Las nominaciones se situaron en una media diaria de 17,86 MMm3. En marzo, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre los volúmenes despachados al mercado brasileño estuvieron por encima de los 24 MMm3d. Solo en enero, abril y noviembre los envíos cayeron por debajo de los 20 MMm3d.

Energía. Planta de Tratamiento de Gas del campo Sábalo, en Tarija. Foto: ABI – archivo





Brasil bajó en noviembre su demanda de gas de Bolivia a una media diaria de 17,86 millones de metros cúbicos, muy por debajo de los 24 millones que establece el contrato como volumen mínimo de compra. El registro mensual es el más bajo del año.

Según los datos publicados en la web de la Transportadora Brasileña Gasoducto Bolivia-Brasil (TBG), las compras del energético boliviano para noviembre estaban programadas en una media diaria de 16,49 millones de metros cúbicos, aunque los volúmenes cerraron en promedio en 17,86 millones.

El contrato Gas Supply Agreement (GSA) entre Bolivia y Brasil fue firmado el 16 de agosto de 1996 y fenece a fines de 2019. El acuerdo establece un volumen mínimo de compra de 24 millones de metros cúbicos día (MMm3d) y un máximo de entrega de 30,08 MMm3d. Actualmente, el 30% del gas que ingresa a Brasil proviene de Bolivia.

En marzo, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre los volúmenes despachados al mercado brasileño estuvieron por encima de los 24 MMm3d. Solo en enero, abril y noviembre los envíos cayeron por debajo de los 20 MMm3d.

En este último caso se aplica la fórmula del take or pay (toma o paga). Aunque Brasil no pida los 24 MMm3d establecidos contractualmente como volumen mínimo de compra, igual tiene que pagar por la cantidad no consumida.

A fines de 2017, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó que el país vecino requeriría entre 15 y 20 MMm3d de gas en un eventual nuevo contrato que se vaya a renegociar, remarcando que el volumen restante podrá ser acordado con compradores privados.

El 13 de noviembre de este año, el embajador de Brasil, Raymundo Santos, anunció que un Comité Técnico Bilateral empezará a trabajar en los términos del próximo acuerdo energético. El comité negociará el nuevo acuerdo, la demanda y el precio, como resultado de la decisión de ambos Estados.





Suscribirán contratos con firmas brasileñas

Yuri Flores – La Paz

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmará mañana nuevos contratos de compraventa de gas natural con empresas petroleras privadas de Brasil, lo que permite abrir nuevos mercados para los hidrocarburos de Bolivia.

“Los mercados tienen una nueva coyuntura, estamos seguros de que nos va a ir mejor que este año, la apertura de los mercados de Brasil y Argentina que se han abierto para Bolivia. No necesariamente, ahora, tenemos que firmar con empresas estatales, sino que podemos firmar con empresas privadas, el miércoles (por mañana) vamos a firmar varios contratos de gas y de derivados de gas con empresas brasileñas”, reveló ayer la autoridad en contacto telefónico con la estatal Radio Patria Nueva.

Añadió que para la subsiguiente semana se prevé también rubricar nuevos contratos con privadas de Argentina.

La Razón / Miguel Lazcano / La Paz