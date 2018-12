COB aclara que se distancia de Conalcam, pero no del proceso de cambio que lideriza Evo

La COB se distancia de la Conalcam, pero no del proceso de cambio

El dirigente Nicanor Baltasar dijo que la decisión del último ampliado de emergencia del organismo sindical tiene el objetivo de llamar la atención sobre el comportamiento de algunos ministros.

La dirigencia de la COB en el ampliado de emergencia realizado este jueves en La Paz. Foto: APG





La dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) se apresuró este viernes en aclarar que su distanciamiento de la oficialista Conalcam no implica su alejamiento del proceso de cambio que conduce el presidente Evo Morales y menos su acercamiento a los partidos de la oposición.

Lo hizo un día después de que un ampliado de emergencia de este sector determinara prohibir la asistencia de sus dirigentes a los encuentros de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que agrupa a sectores afines al Gobierno, por sus diferencias sobre la flexibilización en la forma de pago del segundo aguinaldo.

“No vayan a alegrarse los partidos de la oposición indicando que nosotros nos estaríamos alejando del Gobierno en el tema de no participar en las reuniones con el Conalcam, que digan que estamos respaldando a los partidos neoliberales, esto no va a pasar”, afirmó el secretario de Organización de COB, Nicanor Baltasar, en declaraciones a radio Erbol.

Explicó que la decisión fue más que todo una “llamada de atención” por la forma en que un grupo de ministros negoció el pago del segundo aguinaldo sin tomar en cuenta a la dirigencia de los trabajadores y una alerta “para que se sepa respetar también a la COB”.

“No hemos dicho de que nos estamos alejando del proceso de cambio, estamos haciendo un alto a eso para que el Presidente también evalúe y analice a ver qué está pasando con sus ministros, por qué en primer lugar no tomaron en cuenta a la COB”, afirmó.

De acuerdo al dirigente, la actitud de los ministros causó una división al interior de la COB, ya que algunos sectores sienten “como un insulto y una falta de respeto” el que se haya aprobado una reglamentación para el pago del segundo aguinaldo sin tomar en cuenta los argumentos de los trabajadores.

No obstante, insistió en que esto no implica un alejamiento del denominado proceso de cambio. “La COB hace permanentemente su análisis político y sabemos por qué también hemos estado siempre y estamos con el proceso de cambio, este proceso de cambio no es tampoco de los ministros, es evidentemente una conquista del pueblo boliviano”, dijo.

Legisladores de la oposición habían destacado en el transcurso de la mañana que algunos dirigentes de la COB hayan decidido tomar distancia del Gobierno. “Quiero felicitar porque recién ellos quieren recuperar la dignidad de los cobistas, la dignidad de los obreros. Recién ahora se dan cuenta de que solo por unas cuentas pegas los que están arriba, los que están manejando la dirigencia cobista, están negociando algunas pegas con la dignidad de todos los obreros del país”, afirmó, por ejemplo, el diputado Luis Felipe Dorado.

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz

